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力挺北海岸新人陳家琪 徐巧芯到淡水老街陪同拜票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
有藍營女悍將之稱的台北市議員徐巧芯今天到淡水老街，力挺首次參選新北市議員的候選人陳家琪。圖／陳家琪提供
有藍營女悍將之稱的台北市議員徐巧芯今天到淡水老街，力挺首次參選新北市議員的候選人陳家琪。圖／陳家琪提供

九合一選舉進入最後倒數，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）形成5搶4局面，有藍營女悍將之稱的台北市議員徐巧芯今天到淡水老街，力挺首次參選新北市議員的候選人陳家琪。

第一選區由於連任四屆的在地議員鄭戴麗香因健康因素，不再競選連任，國民黨徵召地方新人陳家琪接力，盼繼續為第一選區守住在地議員席次。徐巧芯今天安排行程，陪同陳家琪掃街，也可見陳家琪在第一選區對國民黨關鍵席次的重要性。

徐巧芯表示，今年的選情對新人而言相對辛苦，陳家琪在這個時候願意放棄原本生活安穩的金融業，替地方站出來承擔，真的很值得大家給她大力的支持。

陳家琪原先在淡水第一信用合作社任職副經理，今年6月通過國民黨地方徵召，毅然決然辭去26年的金融服務生涯，全心投入地方選戰，新北市長侯友宜也因為心繫陳家琪首次參選勢態艱困，期間曾多次特地替陳家琪站台背書，希望地方全力牽成陳家琪。

有藍營女悍將之稱的台北市議員徐巧芯今天到淡水老街，力挺首次參選新北市議員的候選人陳家琪。圖／陳家琪提供
有藍營女悍將之稱的台北市議員徐巧芯今天到淡水老街，力挺首次參選新北市議員的候選人陳家琪。圖／陳家琪提供

2022大選 新北市選舉 徐巧芯 議員

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