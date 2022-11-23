【重磅快評】班班吃變班班等 陳吉仲膨風可見一「斑」

為了消化被陸方全面暫停進口的台灣石斑魚，行政院砸了6億元，宣布讓國中小學今年9月到12月每月可吃到一次石斑魚，卻一路拖到上月底才真上桌。沒想到，也不過一個月，就傳出因為供應不及，從班班有石斑變成班班等石斑。農委會主委陳吉仲向來愛說大話，未經過詳細評估就貿然開出「班班有石斑」的支票，沒想到真碰上產銷體系跟不上，鬧出大笑話，暴露了他再次先射箭再畫靶所帶來的窘境。

台灣農產品產銷問題與陳吉仲炒短線的施政風格，從這次石斑魚禁運事件中就顯露無疑。當時，大陸以多次查獲禁藥改善未果為由暫停進口台灣石斑食，陳吉仲除了膝反應地罵中國大陸政治打壓，回頭也不做任何的產地改善，除了補貼石斑魚業者繼續延養，號召企業加入銷售，後來也把腦筋弄到中小學生身上，宣布要讓國中小學生班班有石斑可吃。

石斑魚是高價本土魚種，能讓學生吃到當然是好事，問題是，這種吃在地的食魚文化本來就該在平時的營養午餐中落實，而非是為了消化外銷不了的魚種，才臨時「加菜」，而且只補助到今年12月，顯然也有選舉考量。

結果更可笑的是，這個政策從7月宣布，卻一再延宕，眼看著學生都快放寒假了，卻還是班班沒石斑。陳吉仲10月19日在綠委追問下保證，10月底一定會吃到。沒想到，陳吉仲「掛保證」的賞味期限只有一個月，現在又傳出有縣市教育局接獲石斑魚供貨不足的通知，菜單必須緊急調整，又讓學校一陣兵荒馬亂。

陳吉仲坦言是調度的問題，會向高雄、屏東產地了解狀況，因為過去活魚運搬外銷石斑魚比較小隻，改成供應學校午餐料理使用，必須延養至比較大隻，會盡量在這學期做到吃4次。此話一出，外界譁然，也難怪有人嘲諷，以前只有聽過畫大餅，沒想到還有畫大魚。

從這齣「班班吃石斑」變成「班班等石斑」的荒謬劇，可以看出農委會不僅對於拓展外銷無力，每次農漁產品外銷受阻，就只能往國內倒，否則就是循非正常管道的高額運費補貼，創造開拓多元市場的假象；沒想到，現在就連內銷也搞不定，農委會可是說內外銷都一蹋糊塗。

讓中小學生吃石斑原本只是為了消化一時間無法去化外銷產量的過度型支票，但陳吉仲硬是要變成一學期至少吃4次的固定型政策，結果本來是要消化剩魚，現在卻變成要四處找魚。

而今天會演變成政府這種出爾反爾、失信於民的窘境，也全是陳吉仲一貫都是先說大話，沒做政策可行性評估的結果使然，每次面對立委或是上級的要求，他總是先承諾了之後，再讓底下權責機關輪流幫他收拾濫開的芭樂票。陳吉仲從以前就習慣「射後不理」，只是沒想到這次開出支票後，卻遭遇到產銷體系接不上來，讓班班吃石斑的政策開天窗， 成了一齣不折不扣的鬧劇。