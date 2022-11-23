蔡總統高喊「台灣隊互挺」民眾黨高層反問：只有民進黨是台灣隊？

民進黨今舉行「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，蔡英文總統致詞時說「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」，台灣民眾黨高層反問，難道不是民進黨就不能是台灣隊嗎？

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為蔡總統此言「大可不必」，難道其他政黨就不能是國家隊？「只有民進黨愛台灣，其他政黨的候選人就會賣台？」以總統的格局高度，不應該如此激化分裂自己的國家，所有願意為台灣奉獻的人都是強力的「台灣隊」，應該共同維護國家，要團結而不是對立。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，蔡英文總統說用選票讓她更強大，行政院長、考試院長、司法院長、監察院長、三軍統帥，甚至民進黨六都首長提名權，都在她手上，已經是民選總統以來享有最大權力的總統，「幾乎到了獨裁的地步」，且已經七百多天不接受媒體訪問，不受民意監督，反問蔡英文總統，究竟要拿到多大的力量才甘願、才願意罷休呢？

蔡壁如說，我們都是台灣人，我們都是台灣隊，「這不是民進黨獨有的」請求蔡英文總統把權力還給人民，不要再操弄族群、玩弄世代對立了，蔡壁如套用「呱吉議員」邱威傑的說法：停止英系的邪惡力量吧。

民眾黨秘書長謝立功說，蔡英文總統為民進黨助選喊出台灣隊挺台灣隊，「難道非民進黨籍或者不投給民進黨，就不是台灣隊不是台灣人？」用這種分化製造對立的作法，不配當全民的總統。

謝立功說，當初蔡英文勝選時說的那句「沒有人要為自己的認同道歉」只是一個諷刺的謊言，現在民眾感受到的是，不認同民進黨，就會被側翼網軍出征到低頭道歉。

「民之所欲常在我心」，謝立功表示，若執政黨做得好，還需要一直喊「台灣隊」嗎？就如同過去一直喊「抗中」，不正是意味著內政不行？

民眾黨秘書長謝立功。圖／聯合報系資料照 民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照 台灣民眾黨選戰小組召集人蔡壁如。圖／聯合報系資料照

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