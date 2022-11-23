快訊

網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

蔡總統高喊「台灣隊互挺」民眾黨高層反問：只有民進黨是台灣隊？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨今舉行「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，民進黨主席兼總統蔡英文在會中致詞時說「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」，引發在野不滿。 圖／翻攝YouTube民主進步黨直播
民進黨今舉行「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，民進黨主席兼總統蔡英文在會中致詞時說「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」，引發在野不滿。 圖／翻攝YouTube民主進步黨直播

民進黨今舉行「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，蔡英文總統致詞時說「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」，台灣民眾黨高層反問，難道不是民進黨就不能是台灣隊嗎？

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為蔡總統此言「大可不必」，難道其他政黨就不能是國家隊？「只有民進黨愛台灣，其他政黨的候選人就會賣台？」以總統的格局高度，不應該如此激化分裂自己的國家，所有願意為台灣奉獻的人都是強力的「台灣隊」，應該共同維護國家，要團結而不是對立。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，蔡英文總統說用選票讓她更強大，行政院長、考試院長、司法院長、監察院長、三軍統帥，甚至民進黨六都首長提名權，都在她手上，已經是民選總統以來享有最大權力的總統，「幾乎到了獨裁的地步」，且已經七百多天不接受媒體訪問，不受民意監督，反問蔡英文總統，究竟要拿到多大的力量才甘願、才願意罷休呢？

蔡壁如說，我們都是台灣人，我們都是台灣隊，「這不是民進黨獨有的」請求蔡英文總統把權力還給人民，不要再操弄族群、玩弄世代對立了，蔡壁如套用「呱吉議員」邱威傑的說法：停止英系的邪惡力量吧。

民眾黨秘書長謝立功說，蔡英文總統為民進黨助選喊出台灣隊挺台灣隊，「難道非民進黨籍或者不投給民進黨，就不是台灣隊不是台灣人？」用這種分化製造對立的作法，不配當全民的總統。

謝立功說，當初蔡英文勝選時說的那句「沒有人要為自己的認同道歉」只是一個諷刺的謊言，現在民眾感受到的是，不認同民進黨，就會被側翼網軍出征到低頭道歉。

「民之所欲常在我心」，謝立功表示，若執政黨做得好，還需要一直喊「台灣隊」嗎？就如同過去一直喊「抗中」，不正是意味著內政不行？

民眾黨秘書長謝立功。圖／聯合報系資料照
民眾黨秘書長謝立功。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨選戰小組召集人蔡壁如。圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨選戰小組召集人蔡壁如。圖／聯合報系資料照

2022大選 民進黨 蔡英文 台灣民眾黨

延伸閱讀

記帳士公會活動 蔡英文催票：一起為台灣民主挺身而出

蔡總統催票：最後任期「讓我更有力量」

影／決戰黃金72小時催票 蔡總統：讓我更有力量顧台灣

選戰倒數計時 蔡壁如：北市長選情膠著 新竹選情樂觀

相關新聞

陳明通委律師聲明：未藉由林智堅募款 絕無徇私不法

國安局長陳明通委任律師陳昱龍今天發表聲明指出，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由...

民眾黨高層反問蔡總統 不是民進黨就不能是台灣隊嗎？

民進黨今舉行「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，蔡英文總統致詞時說「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」，台...

記帳士公會活動 蔡英文催票：一起為台灣民主挺身而出

蔡英文總統今天下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第四屆第四次會員代表大會」，肯定記帳士提供專業服務，扮演納稅義務人和...

網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

民代昨指網路上有人爆料，指國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收取高額捐款，質疑林智堅抄...

蔣萬安立委缺補選將徵召 綠2選將喊團結和諧

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前宣布辭去立委，中選會公布補選日為明年1月8日，今年11月28到12月2日就受理登記。民進黨...

民進黨北桃輸不得 蔡英文親打「總統級保衛戰」強力催票

選戰最後關頭，藍綠激戰北台灣，民進黨輸不得的台北、桃園二都，黨主席蔡英文親自打「總統級」保衛戰，蔡連日來直白訴求，「支持蔡英文就是支持陳時中、支持鄭運鵬」。綠營內部觀察，蔡英文的支持度大於民進黨、大於陳時中與鄭運鵬，蔡將自己與北桃「緊綁」，就是希望非藍選票最大化，全力搶勝。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。