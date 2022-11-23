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記帳士公會活動 蔡英文催票：一起為台灣民主挺身而出

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第四屆第四次會員代表大會」，肯定記帳士提供專業服務，扮演納稅義務人和稅務機關之間溝通橋梁。她也不忘催票，她提到本周六就要舉行「18歲公民權」修憲複決，通過18歲公民權是朝野政黨都支持、也是台灣民主重要的一步。她請大家多多支持，也幫忙宣傳，一起為台灣的民主挺身而出。

蔡總統致詞時表示，在今年稅務節的表揚大會上，她見到了許多位績優記帳士。今天很高興來參加會員代表大會，能夠跟更多的記帳士朋友見面。與會記帳士都是公會的代表，藉這個機會，她要謝謝大家經常對稅制、稅政，提出改革建言，並且協助推動各項工作，也因為大家的支持，政府的稅務工作才能不斷進步。

蔡總統提到，這幾年台灣的稅收情況很不錯，所以整體來說，國家有很多建設、產業發展及社會福利照顧等，政府都有足夠的餘裕來做更多事，她相信這跟記帳士的努力非常相關，她也要特別表示感謝之意。

蔡總統說，現在社會經濟結構快速改變，納稅事務也越來越專業、複雜化，透過大家的專業服務，企業才能做更有效的經營管理。稅務上有大家的幫忙，企業也不會因為不清楚稅法而受罰，可以保障自身的權益。

蔡總統指出，根據統計，今年度委託記帳士服務的扣繳單位，超過26萬家。記帳士不但是稅務申報的重要服務者，也是納稅義務人和稅務機關之間非常重要的溝通橋梁。

蔡總統說，除此之外，在政府防制洗錢和打擊資恐政策上，記帳士也有很大的貢獻。像是全聯會跟各地方公會持續辦理教育訓練，還有透過在網站建置防制洗錢專區等方式，提供會員最新的資訊。她指出，在個人隱私權保護上，全聯會也積極提供專業建議，並且舉辦相關教育訓練，她要再次感謝大家的付出。她也期待，與記帳士共同努力，一起為台灣的經濟和稅務環境締造出更多亮眼的成果。

稅款 蔡英文

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