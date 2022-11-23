網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

民代昨指網路上有人爆料，指國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收取高額捐款，質疑林智堅抄襲和這個金流有關。陳明通今透過律師聲明表示，没有任何不正當對價關係，也無任何徇私不法行為。將報警對傳播訊息來源提出訴訟。

聲明表示，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，悉按台灣大學之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通教授決無任何徇私、或不法行為。

國安局今天表示，有關「陳教授」問題，國安局沒有評論。且據了解，陳教授已委託律師發出聲明稿。

陳明通今透過律師陳昱龍發出聲明書表示，民國一百一十一年十一月廿三日上午九時十七分，帳號orsonrain在「批踢踢實業坊」上所散布訊息為不實訊息。

聲明表示，陳明通教授是為台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計劃向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為。

聲明表示，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，悉按台灣大學之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通教授決無任何徇私或不法行為。

聲明表示，針對 「orsonrain」帳號或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會上開不實訊息並散布於眾之行為，嚴重不法侵害陳明通名譽者，律師將代當事人檢附相關證據向檢、警報案，並提出相關訴訟，以懲頑劣，維護當事人名譽清白。