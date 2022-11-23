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蔣萬安立委缺補選將徵召 綠2選將喊團結和諧

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員阮昭雄放棄市議員連任，投入立委補選。記者楊正海／攝影
民進黨台北市議員阮昭雄放棄市議員連任，投入立委補選。記者楊正海／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前宣布辭去立委，中選會公布補選日為明年1月8日，今年11月28到12月2日就受理登記。民進黨中執會今天通過台北市第三選區立法委員出缺補選提名徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。對此，有意參選的台北市議員阮昭雄、「壯闊台灣」聯盟發起人吳怡農都認為黨中央會以團結、和諧方式來徵召候選人。

台北市立委中山、北松山選區補選，民進黨陣營目前表態投入選舉，包括吳怡農，他曾在2020年立委選舉對決蔣萬安落敗；阮昭雄則是放棄連任，在蔣萬安宣布辭去立委後，最先表態參選。

吳怡農表示，因為中選會決定1月8日要辦理補選，黨只好趕在這周末的選舉前確認提名辦法。他已經向黨秘書長表達參選的意願，他期待、也相信黨中央會以最公平、透明且和諧的方式來徵召候選人。

阮昭雄說，一切都遵照黨部的徵召程序進行，目前為止，只有他跟吳怡農公開表達意願，不管最後是吳怡農或是他，黨會用團結的方式進行，他也樂見吳怡農表達參選意願，因吳怡農上次差1萬多票，樂觀其成，最後不管提名誰，民進黨就是大團結，徵召沒有太大問題。

「壯闊台灣」聯盟發起人吳怡農。圖／報系資料照
「壯闊台灣」聯盟發起人吳怡農。圖／報系資料照

立委補選 吳怡農 阮昭雄 中選會 民進黨

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