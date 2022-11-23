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國發會主委龔明鑫二度確診 周六無法投票

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
剛參加APEC經濟領袖會議及部長級年會返國的國發會主委龔明鑫，再傳二度確診。聯合報系資料照片／華盛頓記者張文馨 攝影
剛參加APEC經濟領袖會議及部長級年會返國的國發會主委龔明鑫，再傳二度確診。聯合報系資料照片／華盛頓記者張文馨 攝影

才剛參加APEC經濟領袖會議及部長級年會返國的國發會主委龔明鑫，再傳確診，這已是他二度確診。國發會今天表示，龔明鑫返國後，依入境人員相關防疫規定、於自主防疫期間進行快篩，於今天經篩檢確診為Covid-19陽性，因此依防疫規定進行隔離，目前身體狀況良好，將持續採視訊方式辦公。

根據指揮中心之前宣布，確診者隔離為5+n，因此自本周一確診者將無去投票，根據這個規定，龔明鑫周六恐怕無法投票。

龔明鑫第一次確診，是在今年6月底完成Select USA 5G團任務後，在搭機前往日本前，經篩檢確診為陽性，當時是在美國當地防疫規定進行隔離，當時身體恢復狀況良好。此次則是17日參加APEC經濟領袖會議及部長級年會返國時，在自主防疫期間快篩確診。國發會表示，主委目前身體狀況良好，仍採視訊方式辦公。

確診 隔離 自主防疫

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