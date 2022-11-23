【重磅快評】等魚長大的陳吉仲 那來本事管好蛋價？

行政院長蘇貞昌的閣員愛辯、硬拗出名，農委會主委陳吉仲今天演出搶眼，被問到國中小「班班吃石斑」恐將跳票時，他給出的答案竟是「等魚大一點」；問到蛋價居高不下，他更賴皮回稱「我只承諾解決蛋荒，沒說要解決蛋價」。民眾這時恍然大悟，原來我們的農委會主委是如此好當。

大陸今年6月以藥物殘留為由，全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院特別挪出6億元補助國中小學子本學期可吃到4次石斑魚。政策已上路一個月，學期也已過了一大半，近日卻傳出石斑魚供貨不足，「班班吃石斑」恐將跳票。陳吉仲竟不假思索回應「給學校的石斑魚要大隻點，這樣才會比較好加工處理」。

行政院動支大筆經費補助學生吃石斑魚，本來立意良善，但農委會並未掌握產地情況，也未進行通盤調度，才會造成政策上路一個月，有的學校已經吃了2次石斑魚，有些學校至今都還沒有吃到。台灣幅員不大，連學生吃個石斑魚，都會出現這種落差，農委會官員事前未掌握產地，事中未進行調度，陳吉仲一句「等魚大一點」形同呼弄學子，好像責任不在官員，而是要怪石斑魚長得太慢了？

農委會對蛋價束手無策，陳吉仲的回應更是一絕。藍委李貴敏指網路搜尋「蛋價」，都會找到多篇關鍵字「陳吉仲」、「負責」的文章，今年3月陳吉仲就允諾解決蛋價問題，但現在已經11月，蛋價仍居高不下，甚至連學校午餐都吃不到全蛋，質疑農委會解決蛋價和蛋荒的方式，就是從國外進口雞蛋嗎？

陳吉仲拿不出本事解決蛋價問題，卻敢答覆立委說，他只有承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」，飼料價格漲價，不能讓農民虧損賣蛋，他只能確保國內產蛋、供應無虞，蛋價漲跌要看飼料成本是否有降價空間，農委會尊重市場機制。

好了，如果陳吉仲只承諾解決蛋荒，沒說要解決蛋價，那今年二月間農委會提出補助雞農的「3+2」政策，每台斤補貼3元飼料費用，蛋價每台斤調高2元，這不是藉補助雞農來抑制蛋價的措施嗎？怎能在蛋荒稍解之後，反過來說他只承諾解決蛋荒，不管蛋價問題，難道陳教授沒教陳主委雞蛋供需和價格的關係嗎？

陳吉仲自認只有承諾解決蛋荒，那我們的蛋荒問題真的解決了嗎？如果供需平衡，蛋的價格會自然回落，但實際上市場蛋價一直是處於高檔，甚至回不去了，連學生的營養午餐都吃不到全蛋，市場機制明顯出了問題，陳吉仲放任不管，怎能用「尊重市場機制」一句話來搪塞自己應負的責任？