立委質疑李顯龍可當中研院士 中研院：院士可具雙重國籍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中央研究院第33屆院士加入國籍法認定，遭立委范雲質疑中研院對「全國」定義超譯。記者林俊良／攝影
中央研究院第33屆院士加入國籍法認定，遭立委范雲質疑中研院對「全國」定義超譯。記者林俊良／攝影

中研院上周公布釐清國籍後的第33屆新院士名單，新增三名院士，其中包括一名擁有新加坡籍的院士。中研院院長廖俊智今赴立院業務報告，立委范雲質詢時指出，這名新科院士擁有新加坡籍、而新加坡不承認雙重國籍，顯然和中研院院士需具備「我國籍」規定不符。她不斷以新加坡總理李顯龍為例，認為依此這標準，李顯龍也可成為中研院院士，批中研院對「全國」定義超譯。

中研院會後發出聲明表示，依內政部函復意旨，中研院院士可具雙重國籍；至於院士是否具他國國籍，或他國是否容許雙重國籍，並未納入考量。經由上述程序，中研院院士選舉籌備委員會本於職權，認定此位具新加坡籍的院士具備院士當選資格。

中研院表示，去函內政部請其協助判定是否屬我國國籍，內政部於9月21日函復，待確認國籍者均應適用18年2月5日制定公布國籍法，如出生時父為中國人者，即屬中華民國國籍。而依當事人自述及所提資料，如經確認屬實（出生時父為中國人），符合上開國籍法規定之要件者，屬我國國籍。

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