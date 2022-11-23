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王必勝左批看報紙就知特定集團是誰 右批沈富雄不厚道
指揮中心指揮官王必勝在臉書發文駁斥，有報導台灣近兩周新冠平均確診致死率排名，為每百萬人口死亡數為2.43人，是全球第3名。「特定集團」擷取極短時間的統計數字表達防疫成績，用心可議。因此下午防疫記者會時，媒體詢問特定集團是誰？王必勝表示，「我沒動怒只是把事實講出來，特定集團看報紙就知道」。
王必勝表示，一個國家防疫，是看累積確診死亡率或致死率，都會看全程或長時間，但部分人士擷取短期疫情，每個國家疫情一波波，台灣較晚起來，現在是第二波；日本現在第八波，每個國家若短時間看，在疫情高峰期都是世界最高。
發言人莊人祥則表示，日本、韓國最近幾波疫情都重疊，台灣高峰在日韓後面。目前疫情台灣從高峰下來，日、韓從最低點往上，三個國家每百萬人口新增個案數逐漸接近中，韓國每天新增每百萬人超過我們。現在台灣在疫情高峰往下，因此過去七天確診數比其他國家高一些，但看整個致死率，每百萬0.17，即使全世界排也是相當低。
對於在臉書提到「『特定集團』用心可議」似有動怒，王必勝說，「我沒動怒只是把事實講出來」，特定集團看報紙就知道，登這麼明顯地方。同樣事情一再發生，兩次疫情比較高峰時，今年五月底和八、九月時，以片段數字刊出。「我想2300萬人努力出來好成績，是可以跟國際分享的，希望國人要對自己有信心」。
另對於沈富雄爆料日前碰到中選會主委李進勇時，提到確診者投票問題時，李進勇回應「他們不放人」。因此外界好奇「他們」是否指涉指揮中心。
對此，王必勝表示，剛剛看中選會澄清是說喝豆漿寒暄，「但提醒跟人說話要小心，有些人你當朋友，他把你的話拿上節目講，不厚道啦！」
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