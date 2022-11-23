特聘研究員變超級助選員 立委批陳建仁毀中研院獨立性

前副總統、中研院特聘研究員陳建仁選舉期間擔任競選部主委，陪桃園市長候選人鄭運鵬掃街時還講出「天主說一定要幫助鄭運鵬」的驚人之語，引發政治和學術界線的議論。中研院長廖俊智今赴立院教委會業務報告，立委林奕華在質詢時表示，陳建仁如今「不是特聘研究員、而是超級助選員」，中研院為了維護最高學術殿堂應該有所規範，而不是只是推給「依法行政」。廖俊智表示，尊重個人的言論自由，但對於此一爭議，院內可以討論。

林奕華指出，陳建仁領中研院高薪，還帶了一兩個研究案，卻可以不遵守公務人員規定、四處輔選。她請問廖俊智，中研院特聘研究員的角色是什麼？可以參與選舉和輔選嗎？

廖俊智表示，特聘研究員若未擔任行政職，跟一般研究員一樣。中研院人事處主任表示，未兼任行政職務的中研院研究員，不適用公務人員行政中立法、也不適用公務員服務法，站台和輔選都不違法，而陳建仁在非假日期間，都有依規定請假、紀錄有案。

林奕華表示，對於中研院的「背書」感到遺憾，認為這是中研院將自己的獨立形象毀於一旦。她指出，政治和學術應該分離、就跟政治和宗教應該分離一樣，台灣選舉期間的種種亂象都在走民主國家的回頭路。希望中研院願意討論檢討、形成相關制度。