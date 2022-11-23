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陳明通被爆指導林智堅期間收捐款百萬 王鴻薇籲說清楚
揭發新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲的台北市議員王鴻薇今天說，網路上今天有人爆料，國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了高達400萬的捐款，質疑林智堅的抄襲和這個金流有關，要求陳明通、林智堅等人說清楚。
王鴻薇今天在臉書上表示，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，以匿名捐給陳明通台大研究案200萬元，這筆錢捐得很急，當時陳明通的研究案連會計項目都沒有就直接撥款，九個月後，陳榮泉再次匿名向陳明通捐了200萬元，短短時間給了陳明通400萬元，到底為了什麼？
王鴻薇說，陳榮泉完成這筆捐款後，六月份就離開新竹物流，高升新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管，高升到有台糖26%持股的公司擔任董事長。而這筆捐款的時間，剛好在林智堅跟陳明通抄襲寫論文到口試完成，陳榮泉跟林智堅在紙風車文教基金會、有多次合作及照片，媒體都有相關報導，林智堅不要說不認識他。
王鴻薇說，陳榮泉捐贈這400萬元，若真的贊助學術研究是好事，但為什麼捐贈過程中，無論是以新竹物流名義，還是以自己名義，都以台大之友來匿名捐贈？王鴻薇說，這些問題都因為抄襲論文讓政商關係攤在陽光下，她要求陳明通、林智堅、陳榮泉說清楚，其中有什麼故事？陳明通不要再鬼扯「陳局長不回答陳教授的事」。
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