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陳明通被爆指導林智堅期間收捐款百萬 王鴻薇籲說清楚

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員王鴻薇今天說，新竹物流前營運長陳榮泉在新竹市前市長林智堅就讀台大國發所期間捐款給其指導教授陳明通，她要求三人說清楚。圖／取自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇今天說，新竹物流前營運長陳榮泉在新竹市前市長林智堅就讀台大國發所期間捐款給其指導教授陳明通，她要求三人說清楚。圖／取自王鴻薇臉書

揭發新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲的台北市議員王鴻薇今天說，網路上今天有人爆料，國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了高達400萬的捐款，質疑林智堅的抄襲和這個金流有關，要求陳明通、林智堅等人說清楚。

王鴻薇今天在臉書上表示，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，以匿名捐給陳明通台大研究案200萬元，這筆錢捐得很急，當時陳明通的研究案連會計項目都沒有就直接撥款，九個月後，陳榮泉再次匿名向陳明通捐了200萬元，短短時間給了陳明通400萬元，到底為了什麼？

王鴻薇說，陳榮泉完成這筆捐款後，六月份就離開新竹物流，高升新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管，高升到有台糖26%持股的公司擔任董事長。而這筆捐款的時間，剛好在林智堅跟陳明通抄襲寫論文到口試完成，陳榮泉跟林智堅在紙風車文教基金會、有多次合作及照片，媒體都有相關報導，林智堅不要說不認識他。

王鴻薇說，陳榮泉捐贈這400萬元，若真的贊助學術研究是好事，但為什麼捐贈過程中，無論是以新竹物流名義，還是以自己名義，都以台大之友來匿名捐贈？王鴻薇說，這些問題都因為抄襲論文讓政商關係攤在陽光下，她要求陳明通、林智堅、陳榮泉說清楚，其中有什麼故事？陳明通不要再鬼扯「陳局長不回答陳教授的事」。

台北市議員王鴻薇今天說，新竹物流前營運長陳榮泉在新竹市前市長林智堅就讀台大國發所期間捐款給其指導教授陳明通，她要求三人說清楚。圖／取自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇今天說，新竹物流前營運長陳榮泉在新竹市前市長林智堅就讀台大國發所期間捐款給其指導教授陳明通，她要求三人說清楚。圖／取自王鴻薇臉書

陳明通 林智堅 論文抄襲 王鴻薇

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