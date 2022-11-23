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戰神褪色？曾銘宗直指兩大權責不分 薛瑞元無法反駁

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗(左)今質詢衛福部部長薛瑞元。圖／擷取自國會頻道
國民黨立委曾銘宗(左)今質詢衛福部部長薛瑞元。圖／擷取自國會頻道

衛福部部長薛瑞元近期發言接連引發爭議，批評疫苗掮客懷恨攻擊政府，卻以「沒有著手實行不算未遂犯」為由，拒絕公布名單等細節；他也堅稱「確診者不能投票」絕對沒有違憲。

國民黨立委曾銘宗今直指，薛不但「身兼大法官，又身兼檢察官」，過度自信，卻搞不清楚自己的權責。連司法院秘書長、法務部部長都不敢講的，薛瑞元卻敢說「確信不違憲」；中選會主委李進勇引用第690號解釋的說法，都已經被司法院打臉說是兩回事了，薛瑞元卻還在用這種舊的說法。

講到最後，薛瑞元明顯已無有力言詞可回應，只能說「委員給我指導，我接受。」

曾銘宗今到衛環會質詢時首先問薛瑞元，疫苗騙子涉及詐騙，詐騙有未遂犯，既然有不法疑慮，為何不移送？薛瑞元說，因為要有「著手實行」才算未遂犯，但他還沒著手，就被我們阻擋。曾銘宗反駁說，「衛福部又沒有偵查權，你怎麼知道他沒有實行，你是又身兼檢察官嗎？」

薛瑞元說，因為我們接收到的訊息就是他沒有著手，如果有也不會跟我們講。曾銘宗接著說，不跟你們講就要讓檢調去查，因為你認為他是詐騙。薛瑞元說，我只是說出有這類情形，這是事實。

曾銘宗話鋒一轉又問，確診者不能投票有沒有違憲？薛瑞元反問，如果有違憲我怎麼能去做呢？曾銘宗表示，他才問過司法院秘書長，他說根據第690號解釋只能說隔離沒有違憲，但是否包括不能投票，他說是兩碼子事，不敢表示意見。

薛瑞元說，我當然是對於衛福部的業務，確信隔離沒有違憲，至於投票，是中選會有他的確認，行政機關做事就是這樣。曾銘宗反駁說，「但你是直接跳下去說『不能投票沒違憲』，你直接把它（確診隔離和投票）連起來了，但司法院秘書長說不可以這樣跳。」

曾銘宗表示，連法部部長、司法院秘書長、副秘書長，都沒有像你這種自信回答。薛瑞元說，我們跟中選會溝通討論過。曾銘宗駁斥說，「但中選會是用第690號解釋呼攏大家，已經被司法院秘書長打臉了，你還要硬凹這是中選會意見？」

曾銘宗問，現在司法院也說是兩碼子事，中選會主委李進勇也不敢再這樣講，你還要繼續用他過去的講法嗎？薛瑞元說，我接受到的訊息就是這樣。

曾銘宗表示「我奉勸你，講話謹慎一點，這不是你的權責，你有權解釋行政法規，但是涉及憲法層級，你無權解釋。」曾銘宗說，你有權解釋的，我都尊重，但連法務部部長都不敢講的，你還「確信」嗎？政務官講話要慎重，不然兩天就被打臉，說話可信度會降低。薛瑞元聽完，僅說「委員給我指導，我接受。」

薛瑞元 投票 曾銘宗

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