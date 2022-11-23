強勢駁薛瑞元掮客論 高嘉瑜：詐欺未遂不是衛福部認定

衛生福利部部長薛瑞元日前以「疫苗掮客挾怨報復」一說，來解釋前任部長、民進黨籍北市市長候選人陳時中是「擋掮客、不擋疫苗」。但面對外界呼籲公布掮客名單，薛瑞元說「這個問題太幼稚」，引發多方批評。

民進黨立委高嘉瑜今於衛環會質詢薛瑞元時問道，如果有這麼惡質的掮客，為什麼不揭發、將他們繩之以法？薛瑞元說，因為沒有得逞，就沒有所謂的嫌疑犯。高嘉瑜反駁，「詐欺未遂」也有處罰，如果想要詐騙工商團體，這就是詐欺未遂。

薛瑞元說，未遂是要「著手實行」才會構成。高嘉瑜接著說，「他著手遊說了啊！是否符合『詐欺未遂』，這也不是衛福部認定。」高嘉瑜表示，既然講出這件事情，就要有一定程度的負責，而不是說了又不移送法辦，甚至傷害選情。如果不是「信口開河」，就要有具體證據，否則要怎麼說明？應該要有更明確的東西，才能說明確實有這個過程。

薛瑞元說，無論是現任指揮官王必勝、前任指揮官陳時中都「已經證實」，確實有疫苗推銷的事實，他們都沒辦法舉出說疫苗從哪裡來，我只是把這個事實掀開來。高嘉瑜回應，有事實，就要把時間等具體是講清楚。

高嘉瑜也問，綠營大老沈富雄說自己也曾找了工商團體和宗教團體到衛福部，但沒有談到訂金就被拒絕了，請問沈富雄這樁也在掮客之列嗎？薛瑞元說，應該不含這個案子，如果有介紹成功，可能是一個中間人。高嘉瑜問，所以掮客都是有談到訂金的？薛瑞元說，很多案子並不了解有沒有走到向團體要30％訂金這階段，但在那之前他們來說要捐疫苗時，就都釐清了，就沒有發生這個結果。

高嘉瑜說，請問掮客有多少人？很多嗎？如果不勝枚舉那就很嚴重。薛瑞元沒有回答，他說，主要是跟我們談的這些團體不一定會把要提供疫苗的名單透露給我們，我們也不會主動問跟他們要名單，我們只是跟總公司聯繫，問有沒有這回事。

國民黨籍立委李德維問薛瑞元，說「公布這個很幼稚」，是覺得立委很幼稚，還是想知道的民眾很幼稚？薛瑞元說，是問這個問題有點幼稚啦，當時問的是媒體，問說你要不要公布，但在法上擋住了之後，可能就有人懷恨在心。