確診者不能投票違憲？ 中研院：不是法律直接規定

九合一大選周六舉行。中選會規定，確診者若外出投票，衛生單位事後可懲處，遭中研院院士陳培哲質疑違憲，衛福部部長薛瑞元則搬出憲法第23條表示未違憲，引起社會熱議。中研院院長廖俊智今赴立院業務報告，立委鄭正鈐質詢時問中研院看法，中研院法律所所長李建良表示，從法律上來說，確診者不能投票不是法律直接規定不能投票，而是確診者因無法外出而無法投票。

憲法第17條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權。陳培哲認為確診者投票要罰有違人民選舉權，是違憲。薛瑞元則搬出憲法第23條規定：「憲法各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」認為確診者不能投票是「避免緊急危難、增進公共利益所必要」。

中研院法律所所長李建良則表示，從法律上來說，確診者不能投票這件事，不是法律直接規定不能投票，而是確診者依照規定必須居家隔離，因無法外出而無法投票。

鄭正鈐認為，這是用程序問題卡實質問題、用技術影響人民行使投票權的公民主權，這是不合理的。中研院的說法跟疫情指揮中心一樣，但許多院士有不同看法，他期望中研院身為學術最高殿堂，希望能秉持學術良心、不要護航。