快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

台灣房價只漲不跌神話破滅！專家：因「這群人」不發威了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薛瑞元稱確診者不能投票不違憲 藍委批衛福部撈過界

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，確診者不能出門投票不違憲，國民黨立委曾銘宗痛批，是否違憲並非衛福部權責，連權責機關都不表達意見，薛瑞元卻撈過界。本報資料照片
衛福部長薛瑞元表示，確診者不能出門投票不違憲，國民黨立委曾銘宗痛批，是否違憲並非衛福部權責，連權責機關都不表達意見，薛瑞元卻撈過界。本報資料照片

九合一選舉投票剩不到72小時，中選會、疫情指揮中心堅持確診者不得外出投票，外界質疑有違憲之虞；衛福部長薛瑞元表示，為了符合促進公共利益，沒有違憲。國民黨立委曾銘宗今天質詢法務部長蔡清祥、司法院副秘書長黃麟倫對此事看法，蔡清祥說，有沒有違憲由憲法法庭認定，若徵詢法務部意見經過研議會提出意見。黃麟倫則說，將來若有憲法案件爭議，站在司法行政立場，不適合現在表達任何意見。

立法院司法法制委員會今天審查中華民國刑法修正草案，蔡清祥、黃麟倫等人列席報告並備質詢。針對薛瑞元稱，確診者不能出門投票不違憲，曾銘宗詢問兩人看法，蔡清祥表示，確診是醫療專業，沒看到薛瑞元發表的全部內容，無法從此判斷，但如果將來憲法法庭徵詢看法，法務部經過討論後會提出意見。

黃麟倫則說，現在看起來社會上有爭議在，站在司法行政立場，若將來可能有憲法案件爭議，現在不適合發表任何意見，且法官倫理也有要求，政務官所發表意見只能尊重，若現在發表意見，未來司法行政公平性會受到質疑。

曾銘宗追問，薛瑞元能否表達無違憲疑慮的意見，黃麟倫答覆，部長個人發表意見不能禁止，若未來有憲法案件由憲法法庭裁判。

曾銘宗批評，是否有違憲之虞認定是由憲法法庭，這不是衛福部的權責，薛瑞元撈過界，非常奇怪。

會議主席、國民黨立委林思銘也在答詢結束後表示，這個議題連法務部長、司法院副秘書長都不敢基於專業表達意見，衛福部撈過界表達意見，分際都沒有遵守，很離譜。

薛瑞元 國民黨

延伸閱讀

薛瑞元譏蔣「不知法律學位怎來」 藍委：管好自己嘴巴

薛瑞元「捅大型馬蜂窩」傷陳時中選情？ 沈富雄直言：很糟糕

媒體指近期致死率全球第3 薛瑞元：醜化防疫的選舉操作

薛瑞元批黃珊珊「小孩鬥嘴」 指掮客未達「未遂犯」要件

相關新聞

投票日不可穿戴有候選人訊息口罩衣物 違者最少罰50萬

本月26日（周六）為111年地方公職人員選舉及修憲公民複決公投投票日，今年許多候選人都贈送選民印有候選人資料的口罩，台東...

館長讚國民黨少數腦袋清楚的人 柯志恩回：謝謝

館長陳之漢讚賞高雄市長候選人柯志恩是國民黨少數腦袋清楚的人才，也對高雄的水質很有意見。柯志恩表示，館長個性跟她一樣都非常...

李進勇與沈富雄談選務防疫？中選會：僅打招呼

有媒體報導，前民進黨立委沈富雄與中選會主委李進勇交換選務防疫意見，但中選會今天說，李進勇只是和沈富雄在豆漿店偶遇，僅短暫...

薛瑞元稱確診者不能投票不違憲 藍委批衛福部撈過界

九合一選舉投票剩不到72小時，中選會、疫情指揮中心堅持確診者不得外出投票，外界質疑有違憲之虞；衛福部長薛瑞元表示，為了符...

六都攻防戰／蔡其昌「縣區密碼」拚逆轉 盧秀燕「烏日媳婦」狂催票

民進黨台中市長候選人蔡其昌昨晚在豐原舉辦造勢晚會，蔡英文總統、副總統賴清德四天兩度站台催票，蔡其昌在選前七天連辦四場造勢，炒熱綠營氣勢。蔡總統昨晚喊出「原縣區是輸贏關鍵」，揭露蔡陣營拚逆轉的「縣區密碼」。

薛瑞元譏蔣「不知法律學位怎來」 藍委：管好自己嘴巴

中央流行疫情指揮中心定調確診者不可出門投票，被質疑有違憲之虞，但衛生福利部長薛瑞元堅稱這是為了公共利益，並未違憲。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。