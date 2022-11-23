薛瑞元稱確診者不能投票不違憲 藍委批衛福部撈過界

九合一選舉投票剩不到72小時，中選會、疫情指揮中心堅持確診者不得外出投票，外界質疑有違憲之虞；衛福部長薛瑞元表示，為了符合促進公共利益，沒有違憲。國民黨立委曾銘宗今天質詢法務部長蔡清祥、司法院副秘書長黃麟倫對此事看法，蔡清祥說，有沒有違憲由憲法法庭認定，若徵詢法務部意見經過研議會提出意見。黃麟倫則說，將來若有憲法案件爭議，站在司法行政立場，不適合現在表達任何意見。

立法院司法法制委員會今天審查中華民國刑法修正草案，蔡清祥、黃麟倫等人列席報告並備質詢。針對薛瑞元稱，確診者不能出門投票不違憲，曾銘宗詢問兩人看法，蔡清祥表示，確診是醫療專業，沒看到薛瑞元發表的全部內容，無法從此判斷，但如果將來憲法法庭徵詢看法，法務部經過討論後會提出意見。

黃麟倫則說，現在看起來社會上有爭議在，站在司法行政立場，若將來可能有憲法案件爭議，現在不適合發表任何意見，且法官倫理也有要求，政務官所發表意見只能尊重，若現在發表意見，未來司法行政公平性會受到質疑。

曾銘宗追問，薛瑞元能否表達無違憲疑慮的意見，黃麟倫答覆，部長個人發表意見不能禁止，若未來有憲法案件由憲法法庭裁判。

曾銘宗批評，是否有違憲之虞認定是由憲法法庭，這不是衛福部的權責，薛瑞元撈過界，非常奇怪。

會議主席、國民黨立委林思銘也在答詢結束後表示，這個議題連法務部長、司法院副秘書長都不敢基於專業表達意見，衛福部撈過界表達意見，分際都沒有遵守，很離譜。