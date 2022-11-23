薛瑞元譏蔣「不知法律學位怎來」 藍委：管好自己嘴巴

中央流行疫情指揮中心定調確診者不可出門投票，被質疑有違憲之虞，但衛生福利部長薛瑞元堅稱這是為了公共利益，並未違憲。國民黨台北市長候選人蔣萬安稱薛瑞元「搶做大法官」，薛則回嗆「不知道蔣法律學位怎來」。國民黨立委李德維今天表示，薛瑞元應管好自己的嘴巴，不要再失言、說錯話了。

李德維指出，判定是否合憲，本就是大法官職責，薛瑞元越俎代庖，近期包括「疫苗掮客說」等又一直有爭議言論，呼籲薛瑞元管好自己的嘴巴。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗也表示，要請問薛瑞元，何時兼任大法官了？薛瑞元雖有念過法律，但判斷有沒有違憲，不是薛瑞元當衛福部長的權責，薛瑞元整個言論都超級好笑。

曾銘宗更嘲諷，蔡英文總統和行政院怎麼任命這種部長？「竟身兼大法官、超級好笑」。