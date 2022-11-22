認為林耕仁中計變綠營側翼 林競總主委、竹市議長直指是柯建銘謀略

新竹市長選舉激戰，國民黨市長候選人林耕仁競總主委、竹市議長許修睿近來多次缺席市長候選人林耕仁競選場合，引起支持者議論。許今晚上「歷史哥」YT直播節目親上火線，直言就是民進黨立院黨團總召柯建銘在背後操弄，要利用新竹市選情拉高藍白仇恨值，進而影響北台灣選情，但林耕仁竟中計成了綠營側翼，老柯就是要靠藍打白、綠營推波助瀾裂解下架民進黨力量，讓民進黨險勝過關。

許修睿觀察，新竹市長這一局從沒那麼激烈過，民進黨背後就是老柯在操盤，自己一直要求林耕仁不要中計，要當藍營共主，但偏偏就還是成了綠營側翼，靠著藍打白拉高藍白仇恨值，老柯只要利用綠營媒體、政論助攻，不需要助講動員，就有機會漁翁得利，是省時省力的謀略。

許修睿也在節目中強調，自己從頭到尾沒有不支持林耕仁，也沒有轉支持高虹安，自己是支持要做對的事情，不要當綠營側翼、要當藍營共主，不能把藍白仇恨值拉高，去影響其他城市，自己一本初衷沒有改變，選前10天時間拚議員選舉不為過吧，大家不要亂想想太多。

一起上直播節目的國民黨副議長余邦彥則強調，支持高虹安是自己個人的立場。至於這次用無黨籍參選議員，他則解釋是因為要把提名機會讓給新人。

許修睿在節目上也痛批，議會都有盡責監督，許多公共工程一開始都是合理預算，但是前市長林智堅任內執政又有蔡英文總統關愛，中央給的預算補助特別多，議會能擋嗎？擋了可能又是千夫所指。且林智堅從不跟議會溝通，唯有政黨輪替、下架民進黨才能改善。

「議會有監督權，沒有調查權！」許修睿表示，像是新竹棒球場預算膨脹，中央後頭補助，議會能說不嗎？還有關埔國小預算不斷追加也是如此，「是蓋學校還是羅浮宮？」但真正有調查權是市府政風處，但這也是被市府掌控，要調查有可能嗎？強調政黨輪替是普世價值，否則很多問題是石沈大海。

許修睿還提到，在林智堅執政之前，藍綠是很和諧的，但民進黨執政後就是操作對立，議員、里長都非常痛苦，加上新竹市城市規模又小，講話都要很小心，搞得非我即敵。他也說自己是全台最被市長刻薄、架空的議長，其他議會沒人像他那麼慘，還說自己當年挺林智堅，如今卻是這個下場，自嘲是「承受業障」，並否認有地方有任何利益，連個毛都沒有。

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