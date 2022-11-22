聽新聞
test
0:00 / 0:00

認為林耕仁中計變綠營側翼 林競總主委、竹市議長直指是柯建銘謀略

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨議長許修睿（中）與副議長余邦彥（右）今晚上直播節目。記者張裕珍／翻攝
國民黨議長許修睿（中）與副議長余邦彥（右）今晚上直播節目。記者張裕珍／翻攝

新竹市長選舉激戰，國民黨市長候選人林耕仁競總主委、竹市議長許修睿近來多次缺席市長候選人林耕仁競選場合，引起支持者議論。許今晚上「歷史哥」YT直播節目親上火線，直言就是民進黨立院黨團總召柯建銘在背後操弄，要利用新竹市選情拉高藍白仇恨值，進而影響北台灣選情，但林耕仁竟中計成了綠營側翼，老柯就是要靠藍打白、綠營推波助瀾裂解下架民進黨力量，讓民進黨險勝過關。

許修睿觀察，新竹市長這一局從沒那麼激烈過，民進黨背後就是老柯在操盤，自己一直要求林耕仁不要中計，要當藍營共主，但偏偏就還是成了綠營側翼，靠著藍打白拉高藍白仇恨值，老柯只要利用綠營媒體、政論助攻，不需要助講動員，就有機會漁翁得利，是省時省力的謀略。

許修睿也在節目中強調，自己從頭到尾沒有不支持林耕仁，也沒有轉支持高虹安，自己是支持要做對的事情，不要當綠營側翼、要當藍營共主，不能把藍白仇恨值拉高，去影響其他城市，自己一本初衷沒有改變，選前10天時間拚議員選舉不為過吧，大家不要亂想想太多。

一起上直播節目的國民黨副議長余邦彥則強調，支持高虹安是自己個人的立場。至於這次用無黨籍參選議員，他則解釋是因為要把提名機會讓給新人。

許修睿在節目上也痛批，議會都有盡責監督，許多公共工程一開始都是合理預算，但是前市長林智堅任內執政又有蔡英文總統關愛，中央給的預算補助特別多，議會能擋嗎？擋了可能又是千夫所指。且林智堅從不跟議會溝通，唯有政黨輪替、下架民進黨才能改善。

「議會有監督權，沒有調查權！」許修睿表示，像是新竹棒球場預算膨脹，中央後頭補助，議會能說不嗎？還有關埔國小預算不斷追加也是如此，「是蓋學校還是羅浮宮？」但真正有調查權是市府政風處，但這也是被市府掌控，要調查有可能嗎？強調政黨輪替是普世價值，否則很多問題是石沈大海。

許修睿還提到，在林智堅執政之前，藍綠是很和諧的，但民進黨執政後就是操作對立，議員、里長都非常痛苦，加上新竹市城市規模又小，講話都要很小心，搞得非我即敵。他也說自己是全台最被市長刻薄、架空的議長，其他議會沒人像他那麼慘，還說自己當年挺林智堅，如今卻是這個下場，自嘲是「承受業障」，並否認有地方有任何利益，連個毛都沒有。

2022大選 新竹市選舉 林耕仁 林智堅 高虹安 柯建銘

延伸閱讀

挺高虹安被罵「背骨」 藍副議長再曝倒戈原因：挨罵我OK

選前之夜拚場 沈慧虹、林耕仁辦大遊行 高虹安造勢晚會

余邦彥「棄林保高」 藍竹市議會黨團：堅定支持林耕仁

影／副議長發文挺高虹安 林耕仁表達遺憾

相關新聞

挺高虹安被罵「背骨」 藍副議長再曝倒戈原因：挨罵我OK

新竹市長激戰，國民黨副議長余邦彥「倒戈」支持民眾黨市長候選人高虹安，引來不少「背骨」、「叛徒」罵聲。余邦彥今晚和議長許修...

竹市藍副議長「棄林保高」選前倒戈 高虹安回應了

新竹市選情激烈，新竹市議會副議長余邦彥昨天在臉書發文宣布決定以下架民進黨為目標，力挺民眾黨陣營候選人高虹安，為新竹選情投...

認為林耕仁中計變綠營側翼 林競總主委、竹市議長直指是柯建銘謀略

新竹市長選舉激戰，國民黨市長候選人林耕仁競總主委、竹市議長許修睿近來多次缺席市長候選人林耕仁競選場合，引起支持者議論。許...

將從小地方做起！柯志恩談高雄空氣、水質 館長讚：國民黨少數的人才

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚首度接受網紅館長陳之漢專訪，提及人口外流，低薪、產業不夠多元等問題。館長嗆辣問說，台中與高...

影／總統來台中11次 盧秀燕曝「市民」是拚連任不怕的理由！

台中選前黃金周，尋求連任的台中市長盧秀燕今晚參加市議員吳瓊華感恩音樂晚會時說，她是市長媽媽，照顧市民、建設台中，蔡英文總...

與柯P跨海視訊對談引熱議 陳福海喊提告楊鎮浯

無黨籍金門縣長候選人陳福海今天晚間7點30分跟台北市長柯文哲進行跨海視訊，結果兩人還未對談，就引起熱議，甚至有媒體報導「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。