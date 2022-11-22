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尼加拉瓜霸占大使館 立委批外交部不敢提告捍衛權益

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君批我國大使館遭尼加拉瓜政府霸占，外交部卻不敢提告捍衛台灣權益和立場。圖／馬文君提供
馬文君批我國大使館遭尼加拉瓜政府霸占，外交部卻不敢提告捍衛台灣權益和立場。圖／馬文君提供

去年尼加拉瓜與中華民國斷交，我國駐尼加拉瓜大使館遭到尼加拉瓜政府霸占，立委馬文君今天說，外交部信誓旦旦說要向國際提司法訴訟捍衛我國權益，結果卻改口說不提告，擔心透過國際訴訟，台灣遭到否認為主權獨立的國家，反讓台灣失去立場和尊嚴，要求外交部拿出具體作為，捍衛國家權益和尊嚴。

馬文君說，外交部為解決駐外館舍龐大租金問題，從民國92年開始，以15年時間購建16處館舍，但是外館購置工程幾乎嚴重落後，每年保留比例都在9成以上，106、107年甚至100%預算被保留，其中駐洛杉磯辦事處、駐澳大利亞代表處及駐舊金山辦事處等3處，到現在都還沒購置，今年預算編列14億5762萬元仍全數未執行，而且沒有進度。

不僅如此，就連我國自有的駐外館處也守不住，中華民國駐尼加拉瓜的大使館，是早年以60萬美元購建，去年尼加拉瓜與我國斷交，還搶走我們花錢建構的大使館，台灣在國際任人宰割和欺負，外交部說「全世界跟台灣做朋友」，但美國和其他理念相同的國家難道不會站在中華民國這一邊？

她說，中華民國是主權獨立的國家，外交部推動駐外館處購建落後，大使館被霸占又不敢要回來，其他邦交國看到如果跟著做，外交部難道無計可施，完全沒有作為？她強力要求外交部拿出具體辦法，捍衛國家尊嚴與立場。

外交部 尼加拉瓜 大使館 馬文君 斷交

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