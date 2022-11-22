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凌濤再指鄭文燦涉助炒地 市府：又再看圖說故事抹黑

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國民黨桃園市議員參選人凌濤。本報資料照
國民黨桃園市議員參選人凌濤。本報資料照

桃園市議員候選人凌濤今天在台北開記者會，指鄭文燦涉嫌縱容郭哲敏集團，炒作捷運綠線延伸線八德霄裡站。桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，凌濤又再一次看圖編故事、移花接木，缺乏真實證據惡意抹黑、中傷鄭文燦市長。

詹賀舜說，凌濤指的建德路至崁頂路新闢道路定線，市府當然是要避開附近社區，減少拆遷維護居民權益。而捷運綠線延伸線的GE01車站位置，必須接近霄裡生活圈方向，以符合地方生活圈型態，這是地方主流意見，會議紀錄都已清楚說明，未來如果有都市計畫，第二階段還要區段徵收，不只計畫還在未定數，而且沒有哪一塊土地可以直接變更為住宅區，也不會有圖利個別土地的問題，凌濤對於這些問題，不懂裝懂，只想抹黑、造謠毀謗。

詹賀舜表示，任何道路開闢都是以減少拆遷為原則，GE01車站位置也要接近當地生活圈，這是合理的規畫，卻被被凌濤說成圖利，開記者會當烏賊救自己選情，針對凌濤抹黑毀謗，市府決定只要講一次就告一次，以維護社會正義。

詹賀舜指出，凌濤說的區段徵收、市地重劃是促進地方發展的重要方式，區段徵收配餘地與市地重劃抵費地的標售，一方面要歸墊開發成本，二方面才是挹注市庫支持財政，這是歷任縣市長都一樣的做法，連他的老板朱立倫當縣長也是一樣，各縣市也是遵循一樣的做法。鄭文燦市長上任後平均每年挹注市庫金額約55億元（104至110年間總計約397億元），這是落實開發利益歸公的精神。

詹賀舜表示，依照內政部公布最新房價負擔能力指標，桃園市房貸負擔率為31.50%、房價所得比約7.87倍，兩者皆是六都最低，抵費地的標售不是房價上漲的主因，通膨、工料雙漲等才是全國共同的挑戰。

有關社會住宅部分，詹賀舜表示，升格前桃園市沒有任何社宅規劃規畫，鄭文燦上任後，編列超過40億元的住宅發展基金，也把重劃土地提供作為社會住宅基地，桃園的社宅計畫才啟動。依照住盟的年度評比，桃園社宅進度比例是六都第3名，僅次於台北與台中，凌濤更應該去問侯友宜市長，新北市為何社宅不到3成。

桃園截至今年底總共約有4000戶完工，現在中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德二號、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、八德三號、平鎮一號等社宅皆已完工。市府第一階段預計推出31處社宅，第二階段則透過都計變更回饋、都更分回及農水署合作興辦等多元取得方式，預計規劃59處社會住宅，合計將陸續興建約1萬5000 戶。

詹賀舜表示，選舉進入最後一周，國民黨議員候選人每日一抹黑，這就顯示出對手陣營缺乏政績的心虛表現，只會負面競選，缺乏對於桃園市真正的了解。

凌濤彙整理時序指出，鄭文燦於2020年3月進入郭哲敏所開的88館，郭哲敏2020年11月購入八德土地，捷運綠線延伸GE01站2017年僅有模糊地址，2022年8月才公開站地；2021年1月5日的專案會議中，鄭文燦以霄裡生活圈需求的理由，指示移動站地，今年8月公開的站地就是向霄裡移動到現在公開的現址，剛好將郭哲敏土地涵蓋在站地500公尺範圍内。

凌濤批評市政府土地賣這麼多，涉嫌助長了炒房、炒地，其中不法集團賺取多少暴利？賣地過程中，鄭文燦又扮演什麼角色？鄭文燦應該出面說清楚。

凌濤再轟鄭文燦涉嫌助炒土地，市府提告反擊。圖／凌濤臉書
凌濤再轟鄭文燦涉嫌助炒土地，市府提告反擊。圖／凌濤臉書

桃園 鄭文燦 凌濤 捷運 社宅 區段徵收

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