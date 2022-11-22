藍委批政府護航高端只想政治跟選舉 綠委：做賊喊抓賊

國民黨立法院黨團今天再度指控，高端疫苗從政府簽約購買、審查、發EUA到效果評估等，政府一路護航又黑箱，蔡政府心中沒有人民，只有政治跟選舉。民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，國民黨只會把高端當作選舉議題不斷操作，當前衛福部長陳時中、衛福部長薛瑞元在為全民示範防疫時，國民黨在示範什麼是做賊喊抓賊。

郭國文表示，高端作為唯一國產疫苗，國民黨不支持就算了，從頭到尾都透過各種片面、錯誤訊息來詆毀高端；然而事實證明，不管藍營質疑的買貴還是防護力不足，都是錯誤指控。

郭國文認為，至今等不到國民黨道歉，竟然還看到國民黨自稱支持國產疫苗，並指控政府害死高端，真是不可思議的言論。郭國文強調，蔡政府是用行動力挺國產疫苗，包括蔡英文總統、副總統賴清德跟行政院長蘇貞昌都接種國產疫苗。

反觀，國民黨只會把高端當作選舉議題來不斷操作，當陳時中、薛瑞元在為全民示範防疫時，國民黨在示範什麼是做賊喊追賊。