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美期中選舉大致底定 外交部：國會友台態勢不改變

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
對於美國期中選舉結果，外交部北美司副司長馬博元指出，外交部可以有信心的報告，美國國會友台的態勢不會改變。圖／取自外交部直播頻道
對於美國期中選舉結果，外交部北美司副司長馬博元指出，外交部可以有信心的報告，美國國會友台的態勢不會改變。圖／取自外交部直播頻道

外交部今舉行記者會表示，美國期中選舉確定由共和黨取得眾議院多數，民主黨取得參議院多數，而外交部可以有信心的報告，台、美互相是密切的經濟、安全與價值夥伴，美國國會友台的態勢不會改變。

外交部北美司副司長馬博元指出，美國期中選舉眾議院435席中，目前共和黨已獲得過半的218席，取得多數，民主黨則有212席，剩下5席還在確認，但不影響共和黨多數。

而參議院的賓州席次由民主黨獲勝，即使喬治亞州要再投二輪投票，若考量副總統擁有打破平局的關鍵票（Tie-Breaking Vote），民主黨已確定在參議院成為多數黨。

馬博元表示，除了有信心國會友台態勢不改變，也相信這次眾院幾位台灣連線共同主席離任後，一定會有很好的接替人選，美國第118屆新國會即將在明年1月上任，外交部也會積極展開與新科議員的交往，加強兩院兩黨聯繫、平衡交往，穩健推動加強台灣安全及提升雙邊關係要案，確保台灣議題在國會享有跨黨派支持。

馬博元也指出，過去兩年來美國國會有各種友我舉措，大家都清楚知道國會兩黨對台美關係的支持，對台灣安全的關心與堅定承諾也有高度共識，在目前的第117屆國會中，提出支持台灣的法案、議案已經超過80項，遍及安全、經濟及國際參與等各種領域。

美國期中選舉 外交部 民主黨

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