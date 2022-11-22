18歲公民權將公投 問卷調查7.5成受訪者同意18歲即成年
18歲公民權即將修憲複決，台灣親子共學教育促進會成立的青年共學團，近期針對18歲公民權做了一項問卷調查，並於上午舉辦記者會公布調查結果，記者會上安排一齣行動短劇，傳達青少年走向建構自我的成長過程中，必須面對一段拉扯與茫然的過程。一邊是經驗告訴他「不做不錯」、一邊是內在的勇氣仍鼓舞著她勇敢前進，青少年對於權利感與責任感的感知，有賴於整個社會共同建構。
台灣親子共學教育促進會透過蒐集500多份的問卷、以及路上街訪瞭解人們對「18歲投票權」的關注面向、並從家庭到社會面向分析社會大眾對於18歲「權利感」的形成脈絡，以及青少年的權利感與責任義務之間的關係。從問卷結果顯示，約有7.5成的受訪者同意18歲即成年，須承擔責任與義務，並可以擁有投票權，瞭解權利與責任能夠自己做決定。1.5成的無特別意見、1成持反對意見。
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