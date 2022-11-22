18歲公民權將公投 問卷調查7.5成受訪者同意18歲即成年

首都市長決戰前最後黃金周，民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊均把握時間，舉行遊行、集會造勢活動，且不約而同劍指國民黨，相較之下，沒有舉辦大型活動的蔣萬安與他的妻子石舫亘分進合擊到市場、夜市掃街顯得低調許多。

2022-11-22 12:26