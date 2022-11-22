快訊

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷數十事批政府護航高端 藍委：心中只有政治和選舉

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會，列舉十項政府對高端的作為，批評政府護航。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團今舉行記者會，列舉十項政府對高端的作為，批評政府護航。圖／國民黨團提供

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，高端疫苗從政府簽約購買、審查、發EUA到效果評估等，政府一路護航又黑箱，不符法定程序和國際規範，高端至今未獲國際認證。國民黨立委李德維表示，就像衛福部長薛瑞元的爭議言行和政策一樣，政府心中沒有民眾，只有政治和選舉，只想護航民進黨台北市長候選人陳時中低迷的選情。

李德維表示，支持國產本是應該的，但蔡英文總統「瞎挺」高端，就像瞎挺新竹市前市長林智堅的論文一樣，國民黨不能接受。

李德維列舉十項政府對高端的作為，批評政府護航，包括：先畫靶再射箭、宣示2021年七月供應國產；高端只做完二期試驗，就核發EUA（緊急使用授權） 世界首創；阻擋其他疫苗進口；審查EUA、購買合約封存黑箱；中資公司做高端二期實驗，衛福部知情不報；高端股價大幅波動；高端售價遠高過於其他進口疫苗；沒嚴格估算高端延遲交貨逾期的違約金；高端保護效益審查逾期交卷、衛福部當裁判還代答，審查黑箱；鼓勵民眾打高端，國際卻不承認。

國民黨立委謝衣鳳也質疑，立委及民眾持續要求公布高端購買合約，到現在衛福部就是不給，是不是簽約內容有損及民眾權益的不合理條約？而政府2021年5月28日和高端簽約買疫苗，但該年7月18日才通過只有二期試驗的高端EUA。

謝衣鳳表示，反觀其他疫苗通過美國食藥署EUA，都有附上三期實驗結果、且事後美國FDＡ會監控疫苗的保護力，監督藥商，而高端沒按照國際標準流程，蔡政府「揠苗助長」沒給高端全面考驗，反而讓高端先天不良，競爭力不足。

李德維也指出，近日薛瑞元自曝疫苗採購過程有掮客存在，但問薛瑞元又說不公布「掮客名單」，還嗆提問者很幼稚，薛瑞元就是為了搶救陳時中低迷選情不惜「打當初要捐疫苗的佛光山、工商團體」。

李德維批評，薛瑞元心中只有政治和選舉，沒有民眾，只想護航陳時中、護航高端，沒把人民需求當作重點。

國民黨團總召曾銘宗表示，陳時中曾在造勢說，國民黨台北市長候選人蔣萬安「沒打高端、在不爽什麼？」，陳時中根本連最基本民主素養都沒有，買疫苗是花大筆公帑，政府挺高端，為何民眾、立委不能監督。

高端疫苗 國民黨 薛瑞元

延伸閱讀

蔣萬安批「疫苗掮客」是謊言 陳時中：黑白湊、黑白罵

薛瑞元稱公布掮客太幼稚 朱立倫：民眾沒有知的權利？

選戰剩4天憂棄保？ 陳時中：做自己靈魂主人投下希望

薛瑞元加碼陳時中仇恨值？ 黃光芹提3點：根本提油救火

相關新聞

爭取桃園航空城拆遷戶支持 藍綠陣營加碼補償、扶助金

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天上午率選舉車隊到大園區拜票，並提出加發航空城拆遷補償特別補償金20％，同時協助配不足25坪...

批雙語教育空有目標 新北議員候選人提7建議

台灣競爭力在2022年世界競爭力年報中名列第7名，然而2021年英文熟練度指標報告中，台灣僅排第38名的中等熟練度，是國...

藍營副議長倒戈挺高虹安 沈慧虹：政治利益交換結合

國民黨籍副議長余邦彥昨天發文支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選前「倒戈」恐衝擊選情。民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天說，余...

高雄議員候選人打「夫人牌」陳其邁妻子吳虹現身加油

選舉最後衝刺時刻，台灣基進高雄市議員提名6人參選，今早南社成員陪同張博洋、李雨蓁及張婷婷三位候選人站街頭，另位基進候選人...

「澎湖外孫」王定宇飛澎湖挺陳光復 籲旅外鄉親拉票

選戰倒計時，民進黨內同屬湧言會的立委王定宇，今早飛澎湖再替民進黨縣長候選人陳光復站台，王自稱澎湖是阿嬷的故鄉，他是澎湖外...

六都攻防戰／台南收起口水戰 謝龍介三合一造勢衝票 黃偉哲掃街護基本盤

選戰倒數第5天，台南市長黃偉哲以車隊掃街做衝刺，國民黨市長候選人謝龍介則是以千元募款餐會及藍營大咖加持，帶動選前最大氣勢，要逆轉台南。隨著綠陣營加勁力穩基本盤，綠營已起危機意識，而藍營也加大攻城力道，鹿死誰手有得拚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。