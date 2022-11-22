薛瑞元稱公布掮客太幼稚 朱立倫：民眾沒有知的權利？

衛福部長薛瑞元日前提到，民進黨台北市長候選人陳時中防疫擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，不過薛瑞元被問及疫苗掮客名單則說「太幼稚、不想回答」。國民黨主席朱立倫批評連民眾問、連知的權利都沒有？民眾會用選票告訴民進黨，「台灣民主是人民作主」。

朱立倫今上午陪同國民黨台北市長候選人蔣萬安赴台北市松山信義區車隊掃街，並接受媒體聯訪，朱立倫說，「你看那個嘴臉、那個講法，就是最大的民進黨代表，就是民進黨作主 、進黨是霸主、民進黨一切他們為主，絕對不是人民作主，你看那種嘴臉，民眾可以接受嗎？

朱立倫批評，連民眾問、連知的權利都沒有？連質疑權利都沒有？民眾會用選票告訴民進黨，台灣民主是人民作主，絕對不是民進黨作主，絕對不是民進黨為主，絕對不是民進黨是霸主。