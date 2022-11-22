邱臣遠問美劃設兩岸紅線規範台灣？ 吳釗燮：應只對陸

民眾黨立院黨團總召邱臣遠今在臉書發文，公布他昨天在外交及國防委員會對外交部長吳釗燮就美中拜習會、外交總體戰略以及鞏固邦交國等問題提出的質詢內容。

邱臣遠表示，他詢問吳釗燮，美國劃設兩岸紅線，反對兩岸任何一邊片面改變現狀，似有「台灣不獨、大陸不武」意涵，是否連台灣也受到規範？吳釗燮表示，美國紅線應只針對中國武力威脅部分。

邱臣遠指出，兩岸競爭包含外交、經濟、科技及軍事面環環相扣，政府需有總體性的戰略思維，部長應向總統建言並提出國家安全戰略白皮書。

邱臣遠問吳釗燮，拜登與習近平在G20峰會前進行會談，美國白宮安全顧問蘇利文說會向台灣報告會談結果，是否已向我國報告？內容是否會向民眾公開說明？吳釗燮回，會以媒體公開的部分為主，沒有公開的慣例；邱臣遠認為，拜習會談攸關兩岸關係、台灣安全與未來經貿發展，是民眾關心的重大議題，政府應對民眾揭露相關資訊。

邱臣遠另關切，台灣不重視邦交國經營的問題，雙方投資及貿易額比例都呈現過低情形，70年來只有對馬紹爾投資超過1億美元，甚至有國家「查無資料」；上個月巴拉圭總統阿布奪曾對此提出訴求，希望對其投資10億美元億元。