【專家之眼】「拜習會」後台灣的半套回應

美國總統拜登與中共國家主席習近平在G-20峰會召開前舉行會談，討論議題涵蓋攸關亞太地區暨全球政經發展與安全的威脅，此包括北韓核試爆、俄國使用核武、氣候變遷、新冷戰對抗、以及台海情勢。毋庸置疑，台灣問題與兩岸關係是拜習會重要議題，蔡政府當然高度關注此會議之內容、意涵、及後續可能發展。

檢視中共和美國政府官網所張貼相關文件資料，可以發現此次拜習會主要還是中美各說各話，重申就台灣問題所持一貫立場。拜登的發言與過去幾個月來他在聯合國大會、在《國家安全戰略報告》、以及國務卿在不同場合的講話一樣，強調維持台海和平與穩定的重要性、反對「任一方」片面改變台海現狀、反對中共對台使用或威脅使用武力等。值得注意的是，拜登指派國務卿布林肯於明年初訪北京，依據此次拜習會雙方所畫「紅線」繼續與中方磋商。

習近平的發言與20大報告有關台灣問題的論述也無改變，反對台獨、反對外國勢力干涉內政、要求美國恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。值得注意的是習近平在此次會談中強調「臺灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，以及「台獨」與台海和平穩定水火不容。過去中共向美一再宣示台灣問題是中國大陸的重要核心利益。現在，此問題更上一層樓，是「核心利益中的核心」，可預測未來北京出重手處理台灣問題。

觀察中美領導人有關改變台海現狀的言論，美國一再強調反對「任一方」片面改變台海現狀，此包括台灣與中國大陸。但實際上，美國也是「任一方」中的一方。因此，美國不應採取任何主張或作為鼓勵台北或迫使北京採取改變台海現狀的行動。

拜登政府一再表示說美國的「一中政策」沒有改變。但如果國會不理會行政部門的政策立場，持續推動改變台海現狀，拜登總統會放任？還是阻止？例如，倘若年底國會通過「台灣政策法案」的內容與美國「一中政策」出現牴觸現象，拜登會行使否決權，或技術性拖延到新國會開議，因此「台灣政策法案」要重提嗎？或第118屆新國會開議後，已接下眾議院議長寶座的共和黨領袖麥卡錫宣布訪問台灣，拜登會再說一次管不到國會的決定或行為嗎?

北京認為美國支持、協助台灣加入聯合國和其他政府間國際組織、參加印太戰略對話、持續對台軍售等作為與「一中政策」相抵觸。中共反對改變台海現狀，而「台獨」就是改變台海現狀。中共質疑美國表面上宣稱反對台獨，但私底下是支持「事實」的台灣政治獨立。此乃為何「拜習會」中，習近平強調希望美國能落實拜登總統不支持台獨的承諾。

「拜習會」後，我外交部發言人對拜登涉台言論表達肯定與誠摯感謝，此包括美國沒有改變的「一中政策」。由憲法與國家主權角度看，此一感謝是否得當值得商榷！總統府發言人張惇涵說，蔡英文執政以來「遵守承諾、維持現狀」，而國際社會也未曾把台灣當作破壞現狀的一方。他強調，維持台海及區域的和平穩定，是「兩岸共同」的責任。

但如果真是「兩岸」的共同責任，為何只見蔡政府對美方的言論作出回應？如果說台灣問題是中共核心利益中的核心，那麼甚麼問題是台灣核心利益中的核心？如果說台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，那麼兩岸關係政治基礎中的基礎是甚麼? 當中共全然無法接受「四個堅持」的時候，為打破兩岸政治僵局，尋求兩岸早日恢復對話，蔡政府應提出建設性兩岸關係政策建議，例如，重啟「小三通」。

「拜習會」後台灣官方所發表的言論是選邊站的半套，欠缺承擔維持台海和平與穩定「共同責任」的心胸與格局。蔡政府應絞盡腦汁、透過各種管道尋求打破兩岸政治僵局的可能途徑，不能只關心九合一選舉和後年的總統大選。