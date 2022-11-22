【專家之眼】世博會無台名稱 催促台人看清現實

中華民國從1949年政府遷台後，外交難辦，眾所皆知。兩蔣時代反對黨未成氣候，許多缺乏國際常識、天馬行空主張因沒實踐，就算後人引用自曝其短，非行家也看不出笑點。換黨執政後，終於可以讓大家見識民進黨辦外交的本事了。

藍綠在外交兩岸政策的最大差別，就是何者優先問題。藍的主張可以前外交部長錢復所說為例：兩岸政策是外交政策的上位；綠營看法則可見於2010年蔡馬ECFA辯論、2014年蔡英文就任民進黨主席後，她強調民進黨要走向世界，再跟著世界走向中國，馬英九則是擁抱中國，離世界愈來愈遠。甚至進一步批評藍營所為傷害台灣主權。

兩種路線，誰最具實踐性？陳前總統迷航外交、被美國視為麻煩製造者殷鑑不遠，蔡政府執政六年失八邦交國，使代表我主權的外館撤離。最近又有新案例可說。

2025年日本大阪世界博覽會，政府花20億預算參展，卻爆出只能以「玉山數位科技株式會社」名義參加，連過去可用的台灣名義都沒有。國民黨立委質詢時指出，2010年上海世博會能用台灣館名義，2005年在日本愛知縣也是用台灣生態炭產業發展協會名義參展，這次卻無法以過去模式與會。外交部長吳釗燮表示，日本政府很努力希望以企業形式，能讓台灣在那邊展覽，「如果連這個形式都不接受，我們等於是失去這個機會。」

在外交困局下，台人必須務實的道理無人不知，但該問：這個形式比之過去如何？蔡主席說要走向世界，究竟是怎麼走向世界法？是蔡政府努力？還是正好搭上美國抗中順風車？更實質的是，台灣有因此變得更有主權？參加更多國際組織？

答案當然是沒有。由於蔡政府特別重視對美外交，我們光看美國表現就好：雖比以前更關注台灣，但這是受抗中內政驅動；而在外交部分，大多是口惠而實不至。今年5月世界衛生、9月聯合國、國際民航組織，以及10月國際刑警組織等重要國際組織大會，我方皆無法參加。

而在2019年以來，美國會通過台灣友邦國際保護及加強倡議法等系列法案，說要擴大美台邦交活動範圍，並推動其他國家或國際組織鞏固其對台灣正式及非正式關係。雖在非官方關係有所進展，但對尼加拉瓜無效；連說要吃美豬才能推動的與美國自由貿易，或者是台美21世紀貿易倡議等相關協議，還是只聞樓梯響。

回到博覽會之事，荒謬之處還在於，過去日本在外交場域裡，由於見中共就軟，對中華民國並不客氣。除了在我退出聯合國隔年就斷交外，駐館名稱更是隱晦。但總有一群台人吹捧日本對台灣多好。在曾說出台灣有事就是日本有事的安倍遇刺後，日台交流協會立個留言牆，被台人寫滿感激追念的悼詞，高雄則有廟立他銅像，陳菊等人前往致哀。這次吳部長說，日本政府很努力，不知表現在哪裡？外交部不應造成國人的錯誤認識。

據聞中華民國在大陸最後階段，許多民主派人士相信中共宣傳，為解放大業出力甚多，等到政治運動開始後才大夢初醒。現在跨入二十一世紀，台人學歷高見聞廣，不知何時才能突破政府公關迷霧，看清現實呢？