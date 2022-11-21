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佛光山否認掮客情事 陳時中競辦：是指國際上很多掮客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國際佛光會中華總會發表聲明說，過程毫無「透過掮客購買」情事。圖／聯合報系資料照
國際佛光會中華總會發表聲明說，過程毫無「透過掮客購買」情事。圖／聯合報系資料照

衛福部長薛瑞元稱民進黨台北市長候選人擋疫苗掮客財路，才被操作仇恨值，國民黨立委賴士葆批薛是「一棒子打死慈濟、佛光山」，佛光山今發聲明表示，沒有透過掮客購買。陳時中競選團隊總幹事吳思瑤重申，陳時中一直以來都是指國際上有很多掮客，並非針對佛光山或其他企業。

佛光山今發聲明指出，當時台灣正為缺疫苗所苦，一群佛光山會員與嬌生藥廠有不錯互動，才自發性集資購買疫苗，但嬌生藥廠只跟政府對口洽談，因此佛光山確認台灣官方與美國嬌生藥廠取得聯繫後就退到第二線。

疫情嚴峻時，有計畫向美國藥廠Johnson&Johnson洽購疫苗，「過程沒有透過掮客購買情事」，最終該藥廠以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。

陳時中今早接受聯訪時，針對佛光山疫苗是否遭卡一事表示，佛光山當時要捐疫苗，他要捐某家疫苗，也透過一家商業人士來溝通，政府當時查證，發現那家公司已經不做疫苗了，因為在美國檢驗有相關問題，所以佛光山就改捐贈其他相關器材。

吳思瑤表示，今早媒體先問掮客議題，再問佛光山一事，但陳時中是想要強調，台灣缺疫苗時，不少企業界、商業界人士都很熱心要捐贈幫助政府，但有很多國際掮客，企業容易受騙，政府實際上都查過，這些掮客沒有真正的貨；至於說佛光山要捐的某家疫苗有問題，是說該公司已不做疫苗，所以買不到，佛光山就改捐其他相關器材。

佛光山 疫苗 掮客 2022大選 台北市長 陳時中

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