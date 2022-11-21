薛瑞元「擋疫苗掮客財路說」惹議 國際佛光會中華總會出聲了

衛福部長薛瑞元指民進黨台北市候選人陳時中因防疫關係，擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，國民黨立委賴士葆批薛是「一棒子打死慈濟、佛光山」。國際佛光會中華總會發表聲明說，過程毫無「透過掮客購買」情事，該藥廠是以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。

去年5月間，考量台灣正為缺疫苗所苦，佛光山欲購捐50萬劑嬌生疫苗。國際佛光會中華總會長趙怡說，當時背景是一群佛光會會員與嬌生藥廠有不錯互動，憂心台灣疫情嚴重，遂自發性願集資購買疫苗，後來因嬌生藥廠態度是「只跟政府對口洽談」，佛光山確認台灣官方人員和美國嬌生藥廠取得聯繫，在完成階段性任務後，便退到第二線。趙怡指出，國際佛光會起了頭，也樂意隨時扮演配合角色，當時唯一目標就是幫助台灣取得疫苗。

國際佛光會想購捐疫苗計畫最後沒能達陣，如今傳出掮客說，趙怡表示，去年國內疫情蔓延，國際佛光會除向醫院警消等單位提供防疫資源外，亦計畫向美國藥廠Johnson&Johnson洽購疫苗，欲轉贈相關單位分配應急，過程沒有透過掮客購買情事。最終該藥廠以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。

趙怡也說，國際佛光會成立30年來，始終秉持慈悲、正派理念，援助國內外各種急難救助。回顧想購捐疫苗一事，趙怡說，佛光山當初勇敢拋出一小塊磚，樂見後來有許多民間企業、團體相繼跳進來，疫苗多多益善，目的都是希望百姓能盡早擺脫疫病威脅。