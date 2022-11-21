薛瑞元擋疫苗掮客財路說惹議 王必勝：我就接過5通電話

衛福部長薛瑞元昨表示，民進黨台北市候選人陳時中因防疫關係，擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值。國民黨立委賴士葆今質詢時，批薛瑞元是「一棒子打死慈濟、佛光山」。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，他自己也接過四、五通類似電話，是真實存在的事情，但相信國人是真心想幫忙，而指揮中心職責就是要把關。

薛瑞元昨表示，有掮客透過工商團體與宗教團體運作，陳時中擋了「疫苗騙子」上億元的利益，才被懷恨在心，遭國民黨挑動仇恨值。還稱讚陳時中擋下騙子，幫他們把錢省下來。

薛今天受訪時表示，自己指的是有「掮客」要賣慈濟、佛光山等宗教團體疫苗，這些想要賣疫苗的人拿不出證明。如當時佛光山答應要買疫苗，掮客就會說先要繳30%訂金。

賴士葆今質詢時，批薛瑞元說「掮客擋人財路」是「提油救火」、「一棒子打死慈濟、佛光山」，讓陳時中的仇恨值至少增加50%，如今達到75%。薛瑞元則回應，他是為了政策辯護、「有謊言必須揭發」，昨天只講一半，網路便撲天蓋地謾罵。

今防疫記指揮中心特意將時序列出，王必勝說明，5月27日國際佛光會中華總會申請捐贈嬌生疫苗，6月時有安排，但美國嬌生公司聲明「他們只跟國家政府接洽」，6月7日國際佛光會中華總會來文說，得知政府已與美國嬌生聯繫，樂觀其成，願捐20萬至50萬劑，同日食藥署也發文給佛光山請他們補件。

王必勝說，嬌生疫苗的洽購後續就由指揮中心接洽，但嬌生今年才開始出貨，中間有很多製程的問題，捐贈沒有成功，但無論如何，仍代表指揮中心謝謝國際佛光會中華總會，願意盡心盡力支持。

至於擋疫苗之說，王必勝表示，有願意捐贈幫忙買疫苗，指揮中心都感謝，但有兩點原則，「第一，能買到真正的疫苗；第二，真的能買到疫苗。」交貨期程、數量、原廠授權書、CMC製程等等都是要件，有成功捐贈的為永齡、台積電、慈濟，但沒能成功者指揮中心也相當感謝。

王必勝也強調，國際上真的有很多掮客、詐騙集團，「聲稱可提供多少劑疫苗，要求先匯款。」他自己也接過四、五通類似電話，是真實存在的事情，但也知道國人不會有這個意思，是真的想幫忙，但當時國際疫苗市場真的很混亂，指揮中心職責就是要把關。

「韓國大丘也曾說買到3000萬劑疫苗，結果是一場詐騙。」王必勝表示，若類似事件發生在台灣，將是非常嚴重的情勢，指揮中心的職責就是把關。王也說，相信這四、五通說可以協助買疫苗的電話，他們都不是掮客也非騙子，只是想幫忙的人，只是並不清楚來接觸他們的人，是否有問題。