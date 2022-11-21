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駁薛瑞元憲法說 陳培哲：民主社會不威嚇人民行使主權
26日即將迎來九合一大選，中央疫情指揮中心與中選會皆表示，若有確診者外出投票，將讓衛生單位事後懲處。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲表示，確診者出門投票要重罰、卻沒給予其他的投票方式，此一作法是「憲政的危機」。衛福部部長長薛瑞元今天出席立法院衛環會前回應，根據憲法23條，為避免緊急危難、促進公共利益，維護公共秩序，本來就可以以法律訂之。
針對薛瑞元的回應，陳培哲表示，民主制度下，人民是政府的主人，而投票是人民選擇政府，行使主權最重要的方式，不可侵犯。「政府做為人民的公僕，應盡力尋找讓主人行使主權最合適安全的方式，而不是威嚇主人不得行使主權。才是民主社會」
憲法第23條規定，憲法各條列舉之自由權利(包括人民有選舉、罷免、創制及複決之權)，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。
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