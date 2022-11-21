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影／掮客到底是誰 薛瑞元：這個太幼稚了 我不想回答
衛福部長薛瑞元上到立院備詢，會前針對工商界對「掮客說」的回應？薛瑞元表示（工商團體、宗教團體）如果只是想捐錢（給政府買疫苗），那就捐了就好，就不會有（政府）擋疫苗的事，捐錢給政府就是政府去買嘛，那就沒有這回事了。媒體追問，所以薛瑞元所謂的「掮客說」也包括當時想捐疫苗的宗教團體慈濟與佛光山嗎？薛瑞元回說「沒有啦，我沒說宗教團體他們要賣疫苗，這有所誤會」。針對國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營要求薛瑞元直接講清楚，為何疫苗採購權都集中在政府手上，還會有掮客？掮客到底是誰講清楚，不然就是說謊，薛瑞元「嘿、嘿、嘿」的乾笑了三聲回應「這個太幼稚了，我不想回答」「但至少現階段沒有想要公布任何名單」。
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