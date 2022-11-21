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影／時力黨團控苗栗縣政府縱放鍾東錦涉嫌瀆職圖利

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
時代力量黨團召開「砂石怪獸與他的產地，苗栗農地砂石大亨鍾東錦是如何養成的？」記者會。時代力量立法委員陳椒華（中）、邱顯智（右）、王婉諭（左）針對鍾東錦農地砂石案及苗栗縣政府開砲，指控養大鍾東錦砂石集團怪獸的就是苗縣府，苗縣政府涉嫌瀆職圖利。記者邱德祥／攝影
時代力量黨團召開「砂石怪獸與他的產地，苗栗農地砂石大亨鍾東錦是如何養成的？」記者會。時代力量立法委員陳椒華（中）、邱顯智（右）、王婉諭（左）針對鍾東錦農地砂石案及苗栗縣政府開砲，指控養大鍾東錦砂石集團怪獸的就是苗縣府，苗縣政府涉嫌瀆職圖利。記者邱德祥／攝影

時代力量立院黨團上午召開「砂石怪獸與他的產地，苗栗農地砂石大亨鍾東錦是如何養成的？」記者會。時代力量立法委員陳椒華、邱顯智、王婉諭針對鍾東錦農地砂石案及苗栗縣政府開砲，指控養大鍾東錦砂石集團怪獸的就是苗縣府，苗縣政府涉嫌瀆職圖利。縣府近二十年對其違法僅有點綴式裁罰，罰金與鍾東錦集團的鉅額不法所得不成比例，且還有許多違法農地根本沒開罰過，而裁罰也沒依法要求斷水電及勒令恢復原狀，時力指控苗縣府就是縱容包庇養大鍾東錦違法集團的元凶！時力立委強調若讓這樣的砂石怪獸集團首腦從違法議長當上縣長，未來恐將更無法無天！

時代力量黨團召開「砂石怪獸與他的產地，苗栗農地砂石大亨鍾東錦是如何養成的？」記者會。時代力量立法委員陳椒華（中）、邱顯智（右）、王婉諭（左）針對鍾東錦農地砂石案及苗栗縣政府開砲，指控養大鍾東錦砂石集團怪獸的就是苗縣府，苗縣政府涉嫌瀆職圖利。記者邱德祥／攝影
時代力量黨團召開「砂石怪獸與他的產地，苗栗農地砂石大亨鍾東錦是如何養成的？」記者會。時代力量立法委員陳椒華（中）、邱顯智（右）、王婉諭（左）針對鍾東錦農地砂石案及苗栗縣政府開砲，指控養大鍾東錦砂石集團怪獸的就是苗縣府，苗縣政府涉嫌瀆職圖利。記者邱德祥／攝影

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