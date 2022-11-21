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大阪世博以企業名義參加 吳釗燮：連這都不要就沒有了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今審查外交部預算，外交部長吳釗燮列席備詢。圖／擷自國會頻道
立法院外交及國防委員會今審查外交部預算，外交部長吳釗燮列席備詢。圖／擷自國會頻道

2025年日本大阪世界博覽會，政府共編列20億元預算要參展，卻只能以企業「玉山數位科技株式會社」的名義參加，藍營質疑遭矮化。外交部長吳釗燮今天表示，日本政府很努力希望以企業形式，能讓台灣在那邊展覽，「如果連這個形式都不接受，我們等於是失去這個機會。」

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會列席備詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時指出，過去上海世博會也能用台灣館名義，2005年在日本愛知縣也是用台灣生態炭產業發展協會名義參展，台灣這次卻以成立「玉山數位科技株式會社」的方式與會。

吳釗燮說，我國不是世博會的會員，因此無法正式以台灣或中華民國名義參加，很多人誤解，日本可以邀請台灣參加，但只是提供場地，主辦單位是世博會，在這種情形下，日本政府很努力希望以企業形式，能讓台灣在那邊展覽。這是外貿協會在那邊努力的結果，「如果連這都不要，就沒有了。」

吳釗燮也說，現在的整個國際情況已不容許我們有這種相關設想，政府是經過很多努力才有目前的結果，請立委諒解，接下來的努力「大阪如果沒有，接下來可能很多屆我們都沒有機會了。」

日本 吳釗燮 世博

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