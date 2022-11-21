【重磅快評】台北不能讓陳時中打造「蔡英文路線」的碉堡

選前超級星期天，陳時中舉行「疼惜台北，為愛而走」大遊行，刻意複製八年前柯文哲的「愛，擁抱台北」嘉年華，英系想在倒數時刻喚起當年台北青壯世代的改革熱情。阿中演講說出這套劇本的主旨：不能讓小英失望，支持小英未來兩年任期。阿中和當年柯P一樣，都是蔡英文權力棋盤上的卒子。

柯文哲為蔡英文贏得首都，馬政府成為看守政府，「台北改變成真」掀起變天浪潮。八年後，蔡英文派出陳時中，高喊「讓我們達成八年前改變成真的夢想」，「讓台北鞏固蔡英文路線」。蔡英文的棋枰上，台北市從變天的先鋒，淪為保衛她安全下台的城池。台北人會甘願再為她投票嗎？

這次大疫證明，蔡英文與陳時中是最沒資格和台北談愛的人。為了掩蓋鄭文燦和陳時中捅出的「3+1」破口，萬華被衛福部扣上「破口」的罪名枷鎖；為了將陳其邁打造成防疫典範，藉以打擊雙北市長防疫不力，在疫情最危急時，陳時中把疫苗往南部送，「公平分配」的藉口之下包藏著見死不救，以人命進行政治鬥爭的殘酷無情。陳時中忠心護黨，毫不在意犧牲台北。

蔡英文說，台北給過國民黨、柯文哲機會，這次給民進黨一次機會。台北人早就給過蔡政府機會，百年大疫，生離死別的巨大考驗下，蔡英文和陳時中辜負首都市民，至今沒有真心道歉，更不曾親自關懷疫殤市民家庭。他們的「愛」充滿權鬥黨私的考量，毫無真愛所追求的無私奉獻。陳時中要選民為鞏固蔡英文路線投票，這究竟是愛市民還是愛蔡英文、愛權財？他入主市府，是黨意還是民意為先？

蔡總統稱許阿中會作事，毫不憐惜台北市民疫後創傷；甚至她根本不曾關心台北市政，只因柯文哲不臣服作小綠。蔡陳二人利用疫情攢積政治資本，護航炒股疫苗、綠友友朋分快篩劑暴利，台北人怎能讓這一掛利用病毒吸血的政客來「疼惜台北」？怎能讓台北市府淪為「衛福部第二」，充斥利益黑箱、裙帶私情及敗德政客的腐臭衙門？

陳時中說了大白話，他是為鞏固「蔡英文路線」而選。什麼是蔡英文路線？戰爭與黑金治國。人民為了總統高興，必須忍受戰火與黑道嗎？

蔡政府抗中保台拚選票，不只將子弟推向戰火，同時也將黑道融入執政團隊。官員接不到弱勢百姓，卻和大哥們精確接頭，都更、炒農地、綠能地盤無不黑影幢幢。台北市民再笨，也不想成為第二個桃園、台南，成為英系餵養地方勢力的肥肉。這一票，不能再讓台北被蔡英文利用，首都市長不該是黑金團隊的代理人，首都更不是總統躲避治國失敗的庇護所。