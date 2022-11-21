CPTPP有望？吳釗燮：目前沒有一國說不支持

針對澳洲是否支持台灣加入CPTPP，澳總理艾伯尼斯日前表示，僅受承認國家可加入。外交部長吳釗燮今天在立法院外交國防委員會受訪表示，澳洲政府與艾班尼斯已有澄清，我外交部與出席APEC的政務委員鄧振中也有說明，這種顧慮是不需要的。

外媒報導，澳洲總理艾班尼斯日前在亞太經濟合作會議（APEC）時暗示澳洲「不太可能」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。外交部晚間說，澳洲事後向台灣澄清，對台灣加入CPTPP立場並未改變，歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。

立法院外交及國防委員會今審查外交部預算，立委質詢時仍關注此事。

吳釗燮在答覆國民黨立委溫玉霞質詢時表示，每個要申請加入新的會員，是依照本身條件，對外經貿若符合高標準，各會員國就會依照標準加以審查。台灣除了是符合高標準，「到目前幾乎每個國家都願意跟我們進行非正式諮商。」

吳釗燮說，有些原來還不了解或對台灣態度較冷淡的，經過努力後他們也是採取比較開放、支持的態度。「到目前我們還沒碰到一個國家公開或私下說，他們不支持我們。」

此外，台積電創辦人張忠謀在APEC上與中國國家主席習近平見面時，恭喜中共20大。吳釗燮表示，張忠謀在APEC與各國領袖有自然的互動，他與各國領袖的雙邊會晤、場邊會晤，看到他的表現都非常好，能充分代表國家，他一路非常辛苦，外交部非常感謝。