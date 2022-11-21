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韓國瑜等大咖今為謝龍介站台 黃偉哲：市民才有投票權

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今早與議員候選人到中西區、北區車隊掃街。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今早與議員候選人到中西區、北區車隊掃街。記者鄭維真／攝影

選舉進入倒數，爭取連任的台南市長黃偉哲今天一早與4名中西區、北區議員候選人車隊掃街，在黃金周做最後衝刺。針對國民黨對手謝龍介今晚將舉辦第2場募款餐會，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等大咖都會到場站台，黃偉哲認為，藍營大咖沒投票權，市民才有投票權，但很歡迎他們來台南吃東西、買東西。

黃偉哲說，尊重謝龍介邀請多名藍營大咖來到台南參與造勢，不過藍營大咖沒有投票權，市民才有投票權，他們來台南吃東西、買東西，這是我們很歡迎的。

對於謝龍介邀請黃偉哲接受辯論挑戰，黃偉哲表示，謝議員在這屆4年中，每個會期都有總質詢和部門質詢，相信對市長、市府首長的市政議題質詢已經相當充分，反而是應該多與市民朋友溝通，讓他自己議員的表現接受市民朋友公評，這才是正辦。

2022大選 黃偉哲 台南市長 謝龍介

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