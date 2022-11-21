韓國瑜等大咖今為謝龍介站台 黃偉哲：市民才有投票權
選舉進入倒數，爭取連任的台南市長黃偉哲今天一早與4名中西區、北區議員候選人車隊掃街，在黃金周做最後衝刺。針對國民黨對手謝龍介今晚將舉辦第2場募款餐會，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等大咖都會到場站台，黃偉哲認為，藍營大咖沒投票權，市民才有投票權，但很歡迎他們來台南吃東西、買東西。
黃偉哲說，尊重謝龍介邀請多名藍營大咖來到台南參與造勢，不過藍營大咖沒有投票權，市民才有投票權，他們來台南吃東西、買東西，這是我們很歡迎的。
對於謝龍介邀請黃偉哲接受辯論挑戰，黃偉哲表示，謝議員在這屆4年中，每個會期都有總質詢和部門質詢，相信對市長、市府首長的市政議題質詢已經相當充分，反而是應該多與市民朋友溝通，讓他自己議員的表現接受市民朋友公評，這才是正辦。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言