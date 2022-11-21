還有5天路口催票 盧秀燕：有2022才有2024改變的契機

距投票還有5天，國民黨台中市長候選人盧秀燕今天清晨站路口拜票，催票衝刺。她昨提到「沒有2022 ，國民黨就沒有2024」，盧秀燕解釋今年雖是地方選舉，但選對人走對的路， 2024才有改變的契機。

盧秀燕今與國民黨南區東區議員候選人李中、林霈涵、羅廷瑋在向上路、環中路口及忠明南路、復興路口拜票。

盧秀燕說，最後5天就接連安排兩場重要路口拜票，

因現在就是最後衝刺， 這個周六就要投票了，從今天算起只剩下五天，全力衝刺，路口拜票是很有效的方法！

盧秀燕解釋，昨天出席陸軍官校校友會，提出「2022選好才有2024」，主要是因為她發覺很多的國人對台灣的前途非常的擔心，因此鼓勵民眾不要小看2022選舉，雖然只是一場地方選舉，事實上2022選對人、走對的路，2024才有改變的機會。

盧秀燕提到，本周六是2022選舉投票日，呼籲民眾出來投票，不管哪個縣市都要選對人，走對的路，大家踴躍投票，這樣2024才有改變的機會，大家一起努力！

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