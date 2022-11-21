【專家之眼】為何要將蔡英文送進歷史的灰燼？

蔡英文總統最近仇恨值不斷升高，不僅幫其他候選人助選達不到預期的效果，甚至自己的談話也經常受到挑戰。其實，蔡英文走到今天這個地步，恐怕她必須要為自己的言行負起最大的責任。

在最近一個造勢場合中，蔡英文表示，選民沒有出來投票選擇正確的人，就會選出愚蠢的人領導他們。她補充說，她所引經據典的是希臘哲人柏拉圖所說的話。針對蔡英文喊話，藍軍立刻反應指責蔡英文不就是她自己口中愚蠢的領導人嗎？蔡英文想引用柏拉圖的名言為自己加分，結果卻未傷人，先傷到自己，成為一大笑話。

更令人看不下去的是，她最近向全民喊話呼籲台灣人民「終止黑金」，但人民卻發現圍繞在蔡英文身邊的很多黨政要員都有黑道背景，或是黑白難分。在蔡英文領導下，黑道人物可以高居廟堂之上成為總統府的國策顧問，也可以成為民進黨的高官，為民進黨喬事情。警政官員或政府高官常與黑道在八八會館、招待所或高級昂貴的餐廳一起飲酒作樂，甚至有警政高官到黑道喪家去折蓮花，令人髮指。

更讓民眾不滿的是，蔡英文天天高喊「抗中保台」，民進黨籍的候選人也批評對手「親中賣台」，但民進黨桃園市長候選人鄭運鵬卻在當年立委落選後前往大陸做生意，而贏得中國「鵬」的稱號。去中國大陸做生意本無可厚非，但千不該萬不該，作為市長候選人去批評他的對手張善政親中賣台，不啻自打嘴巴。

最近，國安會秘書長顧立雄竟然被發現當年曾經到中國福州開設萬國律師事務所，為中國服務，賺中國大陸的錢。一般人去中國大陸做生意，與國安無關，但顧立雄卻是國安會秘書長，身負國家情報重責大任，難道蔡英文想繼續坐視國安危機而不插手？此外，蔡英文竟然同意國產疫苗高端第二期找中資公司進行實驗，難道蔡英文不擔心人言可畏？

在2020年連任後，蔡英文將加入「不斷進步跨太平洋夥伴協議」（CPTPP)與「印太地區經濟架構」（IPEF)列為國家施政目標。不過，最近澳洲政府告訴媒體，坎培拉不會支持台灣這個經濟體參加CPTPP因為台灣不是國家。由於CPTPP是一個合議制的區域經濟組合，看來台灣要想加入這個組合已經到了夢碎時分。此外，不少有意參加IPEF的國家，特別是東協成員，有不少認為台灣並非國家，加上都不想得罪中國大陸，而不願參加IPEF。

不僅台灣參加多邊的經濟組合有問題，甚至美國主導的美台之間的經濟協議也阻力重重，迄今一直沒有太大進展。台灣人民吃萊豬、福島核食卻一無所得。經濟部長王美花最近也都閉嘴不談，以免持續自取其辱。

蔡英文眼見選情極為不利，加上國際形勢丕變，讓她大為緊張，不斷高喊抗中保台。但是，抗中保台今年卻反應不佳，因為年輕人、中年人都不再回應蔡英文的抗中保台，以免徵召入伍白白犧牲性命。

「時然後言」是孔老夫子教導中國人要在適當的時機說恰當的話，才是智者。蔡英文不學無術，對於中國的傳統智慧毫不重視，只知道去中國化，說出古希臘智者的話，也只是自取其辱。對這種人，台灣人民應該用選票將她送入歷史的灰燼！