新書揭密…抗戰期間 日方不斷試圖和談

郭岱君指出，由於中日雙方的現代化程度極為懸殊，抗戰爆發後，國民政府高層官員，乃至胡適、傅斯年、蔣夢麟等知識分子，幾乎無不認為我國無法獲勝，必須設法尋求和談。同樣道理，日軍將領原本認為，幾個月內就能逼降國府，沒想到戰爭開打就無法停止，被迫持續動員更多兵力，因此也希望早日談判，盡快將大軍抽出。

雙方都有心停戰，條件却無法談攏：抗戰爆發後北平、上海、南京等大城市相繼淪陷，當時中國菁英階層多半認為為了促成和議，只能委曲求全，接受一部分既成事實。蔣介石却力排眾議，堅持除了滿洲國（東北三省）可暫時擱置，盧溝橋事變後日方侵占的領土必須歸還，雙方回到一九三七年七月七日之前狀態。北京大學教授王奇生形容，當時蔣可謂「以一人敵一國」。

此時日軍已打下中國沿海菁華地帶，當然不願意吐出，並認為應扶植其他中國領袖另組政府，因此找上與蔣向來有矛盾的汪精衛。然而汪精衛從重慶出走越南河內，發表聲明願與日方展開談判後，日本承諾的兩年撤軍、不要求賠償等條件却一一黃牛。

郭岱君指出，關鍵是汪精衛預期，自己一旦公開呼籲和平，可得到相當多的支持，不料各地軍頭都不願意響應，日方頓時看輕其分量，態度日趨苛刻。日本軍政界一些「鴿派」感慨，既然扶植汪精衛另立政府目的是要制衡蔣介石，就須給汪政府夠多尊重與優待，才能和重慶競爭民意支持。然而把持權力的激進派不圖此舉，最後自然無法達到效果。

郭岱君專題演講報名資訊：

主題演講：策略廟算與國際權衡：揭秘抗戰時期秘密和議的面紗

主講人：郭岱君（史丹佛大學胡佛研究院研究員）

與談人：齊錫生（香港科技大學榮休教授）

活動時間：2022年12月3日（六）14:00~17:00

活動地點：集思台大會議中心B1國際會議廳（台北市大安區羅斯福路四段85號B1）

詳情與報名連結：https://reurl.cc/ROzyMG