夫妻倆到台中輔選 柯文哲：拜託大家拉票、固票及投票

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣民眾黨台中市議員候選人張睿倉，與妻大雅區上雅里長候選人陳映辰，今天在大雅舉行音樂派對，民眾黨主席柯文哲與妻陳佩琪助選。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨台中市議員候選人張睿倉，與妻大雅區上雅里長候選人陳映辰，今天在大雅舉行音樂派對，民眾黨主席柯文哲與妻陳佩琪助選。記者游振昇／攝影

台中市第5選區台灣民眾黨市議員候選人張睿倉，與妻大雅區上雅里長候選人陳映辰，今天在大雅舉行音樂派對，民眾黨主席柯文哲與妻陳佩琪到場助選，柯文哲表示，張睿倉的政見有建立台中自行車路網及成立空汙調查委員會，具備「面對問題、解決問題」的好的政治人物特質，他拜託大家要拉票、固票及投票。

柯文哲近中午到大雅，柯文哲表示，張睿倉曾當過二屆里長，也擔任過中央及地方民代助理，對地方事務相當熟悉，不是新人或素人，張的政見要建立台中市自行車路網及成立空汙調查委員會，是很有思想的人，他說如果台中市空汙是怎麼造成的都不知道，要如何解決？成立空污調查委員會，很有腦袋。

柯文哲指出，要建立整個台中市的自行車路網，不是一天兩天可以解決，這也是目前整個台灣政治最欠缺，每個人都急功好利，真正國家的問題不是一天兩天可以解決，需要長期布局，從這兩件事情就發現張睿倉有長期布局的觀念，這是好的政治人物應該有的特質，他說張睿倉現在很危險，再一下就過關，拜託大家拉票、固票及投票。

柯文哲說，投給張睿倉不是投給張睿倉或民眾黨，而是投給自己，台灣的國民黨與民進黨差不30年就樣子了，目前台灣社會普遍的氛圍對國民黨及民進黨都有點失望，甚至幾乎快到絕望，如果對兩黨都沒有什麼期望，為什麼不投個希望試試看。

張睿倉表示，國民黨說投給民進黨中華民國會不見，民進黨說投給國民黨會發生國共內戰， 20年過去了什麼都沒發生，只發生低薪高房價，人民成為投票部隊，台灣民眾黨給大家新的希望，藍綠不是特效藥，需要更多元的聲音，台灣民眾黨是這次選舉給大家最新可以寄託的希望。

張睿倉說，今年立法院通過「中選會陽光法案」修法，要將直轄市議員財產公開透明上網揭露，他只是將潭雅神6個議員的財產全部公開在臉書，結果就有人在臉書罵他，潑髒水，甚至造謠，台灣的選舉為什麼這麼冷，就是藍綠都在惡鬥潑髒水，讓人民覺得沒有希望，他已發聲明稿，如果鄉親發現有人任意散發文宣潑髒水，請第一時間通知，他要蒐證提告捍衛清白，也呼籲大家拉票固票，要杜絕黑金，讓造謠的人落選。

台灣民眾黨台中市議員候選人張睿倉，與妻大雅區上雅里長候選人陳映辰，今天在大雅舉行音樂派對，民眾黨主席柯文哲與妻陳佩琪助選。記者游振昇／攝影
台灣民眾黨台中市議員候選人張睿倉，與妻大雅區上雅里長候選人陳映辰，今天在大雅舉行音樂派對，民眾黨主席柯文哲與妻陳佩琪助選。記者游振昇／攝影

張睿倉 台灣民眾黨 柯文哲

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