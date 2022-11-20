日本世博「飯要一口口吃」藍批矢板明夫把台灣當要飯？

2025年日本大阪世界博覽會，台灣只能以「企業」名義參加，日本媒體人矢板明夫以「飯要一口一口地吃」為比喻，主張也許可當作台灣走向國際社會大舞台的里程碑。國民黨文傳會副主委黃子哲說，中華民國又不是乞丐，台灣也不是要飯的。

黃子哲透過臉書指出，經濟部要花20億元參加2025年在大阪舉行的世界博覽會，卻連個「台灣館」的名稱都沒有，只能以「企業」的名義參加，我方國格如此委屈甚至受辱，矢板明夫竟囂張的指示台灣「飯要一口一口地吃」，他抨擊，「自己的國家尊嚴自己拚，輪不到你這種成天分化台灣的外人說三道四。」

黃子哲質疑，矢板明夫和民進黨高喊「抗中保台」，如今連世博要在日本舉辦，卻保台保到連台灣館也看不到，什麼都幫不上忙也罷，還傲慢警告台灣不要貪心吃太快，「沒嫌你廢還把台灣當塑膠，真當你是台灣的大哥哥？」

黃子哲說，更可惡的是，矢板明夫還公然胡扯汙衊，指2010年馬政府參與上海世博是更被嚴重矮化。事實上，當時我方是透過外貿協會以「台灣館」名義展出，並與中國館及港澳館的位置上有所區隔，對岸一有損台的舉動，我方立即抗議並得到更正。

黃子哲表示，能闊別40年後再次獲邀參加，當然會有一定的政治默契與妥協，但國家尊嚴是不容侵犯的底線，否則當時民進黨的蘇治芬、蘇煥智縣長怎會跑去上海看世博？蔡英文總統當時參選新北市長，還責怪朱立倫沒把世博台灣館移到平溪。

黃子哲說，為了掩過飾非，矢板明夫用日本只是承辦方、台灣不是「國際展覽局」的成員等似是而非的理由來幫日本政府說項，這些都無法說明為何一樣去世博會，2010年上海世博能以台灣館參加，到了2025年的大阪世博卻變成不知所云的「玉山數位科技株式會社」。尤其民進黨政府一再宣稱與日方關係多麼「史上最佳」，最後落得被當作要飯的，還不能吃得太快。

黃子哲說，他們珍惜友好的台日關係，也高度尊重新聞自由，但矮化台灣參與世博是無法讓國人接受，搬弄是非甚至頤指氣使踐踏台灣的媒體人更令人厭惡，況且在台灣公廣電視的節目一集一集的上，是誰給誰施捨的飯呢？