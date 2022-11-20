鮪魚肚中彈感覺像針刺 阿扁和319槍擊案駕駛回顧驚險過程
前總統陳水扁廣播節目來賓今天找來台南議長郭信良、319槍擊案吉普車司機郭雨新，郭信良要喊郭雨新叔公。他回顧18年前那場事件，他說，掃街過程一直以為阿扁是被鞭炮擊中受傷，直到抵達奇美醫院地下室，見警方大陣仗蒐證，才驚覺「總統中槍了」。
郭雨新說，當下同車伺衛長急忙問他最近醫院是哪家，他建議開往奇美醫院，當時有前導車開路直奔醫院，是伺衛長和他討論送哪家醫院，不是當時副總統呂秀蓮建議，也不是事先就準備好的劇本。
郭也說，掃街過程一路有大量鞭炮助陣，煙霧瀰漫，他當時眼角餘光有發現擋風玻璃有裂痕，還是以為是被鞭炮擊中。陳水扁說，台南人遇節慶、選舉等熱鬧場合，一向愛放鞭炮，2004年他選總統連任那一次，車掃過程感覺鞭炮放得特別熱烈，腹部被擊中後，他仍以為是被鞭炮炸傷，感覺像被針刺到，當下不敢表現出怕痛，只能裝若無其事，直到身旁的人告訴他「總統，有傷口，流血了」，他還跟對方說「看有無小護士（指藥膏）或就近找家診所」，沒警覺到是中彈。
直到國安局人員發現吉普車擋風玻璃出現蜘蛛網狀，很明確告訴總統「是中彈了」，大家才意識到發生槍擊案。
有人認為319槍擊案是自導自演，甚至是當時總統大選選情逆轉關鍵，阿扁贏2萬9千票勝出。陳水扁說，當時封關前調查就顯示他會贏，選舉結束後又有一次調查，顯示超過8成民眾投票意向沒受干擾，槍擊案對藍綠陣營得票影響不大。
陳水扁也說，藍營有人質疑他自導自演，其實是藍營人士在演戲，有人扮黑臉、有人扮白臉，「到現在還不還我清白，大家看我多冤枉」。陳水扁強調，真相調查委員會、辦案人員等，證實他受的是槍傷不是刀割，凶手是陳義雄，迄今仍有人在質疑，讓人氣憤。
當年關鍵的吉普車目前還扣著，一同上廣播節目的郭信良說，調查18年車輛還無法歸還民眾說不過去。陳水扁說，案件調查過程，有人質疑總統車隊掃街為何不是用國安局車輛，用民間人士的車不合理，台灣早已用科學辦案，辦案人員也澄清不是阿扁自導自演，為何搞得身旁人都是共犯，無法歸還當時吉普車，「調查18年還無法做好證據保全嗎？這是很大諷刺」。
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