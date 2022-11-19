綠營候選人共推1200月票 新北交通局：政見匆匆推出仍是空談

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
蘇貞昌表示希望選民支持林佳龍與鄭運鵬，讓新北與桃園、鳳鳴與八德共同生活圈一起發展。記者李定宇／攝影
蘇貞昌表示希望選民支持林佳龍與鄭運鵬，讓新北與桃園、鳳鳴與八德共同生活圈一起發展。記者李定宇／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午表示，綠營北北基桃推1200月票擴大將台鐵納入，關鍵是林佳龍擔任交通部長時的主張，新北市交通局長鍾鳴時表示，民進黨北北基桃市長參選人1200月票政見匆匆提出，中央「精算」每年將補貼35億元；但台鐵票證系統尚未完成，公路客運、縣市補貼比例機制也未見具體計畫，仍是空談，有賴地方協助推動。

鍾鳴時強調，雙北於2018年4月16日首先推出1280定期票，對於北北基桃907萬餘人大都會而言，台鐵和公路客運參與定期票是非常重要的事情，林佳龍任交通部長時，新北市府積極主動於2019年5月28日函請台鐵評估納入公共運輸定期票。

交通部於同年12月6日召開擴大雙北公共運輸定期票使用範圍至鐵路及公路客運之可行性研商會議中，請台鐵局評估將「紙式或背磁式」通用定期票升級成「電子票證」型式通用定期票，以利票證多元整合。

鍾鳴時表示，台鐵在林佳龍任內並沒有實質進展，近3年來新北市府鍥而不捨、一再發函追蹤進度，台鐵才在今年8月回復稱明年6月電子票證定期票將上線啟用，但敬老卡點數扣計使用仍缺台南市在內的5個縣市，更者台鐵表示：仍沒有經費參加雙北1280和YouBike轉乘優惠補助。

鍾鳴時說，如今民進黨北北基桃市長參選人1200月票政見匆匆提出，中央「精算」每年將補貼35億元；惟台鐵票證系統尚未完成，公路客運、縣市補貼比例機制也未見具體計畫，仍是空談，有賴地方協助推動。

台鐵 交通部長

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