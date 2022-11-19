【重磅快評】阿中很會算趁ECFA炒樓 兩岸兵凶時獲利了結

陳時中又被爆料，正在急售高雄海景豪宅，他聲稱是退休規畫，不過先前才說多棟房產「沒空處理被套牢」，再對比售屋網刊登的毛坯屋照片，明顯就是投資客行徑。阿中買在ECFA商機起點，在台海風險高點賣屋套現，收割兩岸和平紅利，轉身高喊抗中保台，誰能和他比超前部署。

高雄首次出現豪宅市場在2010年。兩岸簽署ECFA帶來商機，陸客及港澳星的華人投入台灣房市，北部過熱，馬政府推出奢侈稅打房，地產商及投資客便遠征高雄，開拓新天地。「國硯」是當時市場頭號指標，阿中買的還是海景第一排，一層一戶，行情遠高於同社區其他棟。

托「亞洲新灣區計畫」光環，高雄豪宅市場風光多年，這計畫脫胎自國民黨政府的亞太營運中心，建設項目從海運擴大到科技園區、文娛設施都走國際規模，陳菊還透過高雄港務公司，向廈門港務公司引資合作，計畫在新灣區打造郵輪特區。當時建商就以新灣區、郵輪旅遊等題材包裝海景豪宅，引來陳時中等一票有力人士注資。

2012年的民進黨，黨主席蔡英文煽火大埔事件，推動居住正義，高雄執政的陳菊和土地開發商則趁著ECFA商機，要讓高雄與廈門共榮，新灣區充斥著追逐兩岸紅利的炒房客。十年後，蔡英文要抗中保政權，惹來解放軍圍台，陳時中的豪宅也決定獲利了結，轉賣芒果乾騙選票。

陳時中不只炒房靠ECFA，他被爆2016年隨北醫大董事會登陸寧波作生意，也是憑藉ECFA發財。

北醫大看準大陸十三五計畫的醫改商機，擬定校務發展計畫，透過ECFA服務業早收清單，前往華東佈局醫療運營管理的事業，在浙江省支持下，與當地醫院合作成立寧波醫療中心。阿中作為校董，空有「抗中保台DNA」卻沒出聲反對，還跑去參加感恩週年慶吃喝玩樂，替陸方「兩岸一家親」的合作報告背書，他有什麼資格說雙城論壇是「給流氓奉茶」？

賺錢靠中共，作官靠抗中，難怪陳時中宣稱「抗中是態度，但不見得每件事都要站在對抗角度」。更諷刺的是蘇貞昌，他為了洗白「寧波中」，竟說「民進黨一向不反對兩岸正常對等的交流」，這豈不是承認建立在九二共識上的ECFA是對等交流？那他動不動就誣指「九二共識」賣台，是在兇什麼？

陳時中總把「抗中保台DNA」掛嘴邊，其實他是最失敗的樣板。他毫無獨派的堅持，只有民進黨人捨不得紅色商機，又依賴仇中血饅頭的投機貪婪。