影／王浩宇喊告提緋聞調侃 王世堅爆氣怒轟：妖孽

台北市議員王世堅日前接受專訪提到，黃珊珊曾聲援過他，欠黃珊珊一次，未料被媒體報導成「支持陳時中，票留黃珊珊。」，遭網軍圍剿。王世堅昨(17)日喊冤遭斷章取義，但桃園市前市議員王浩宇在臉書上質疑違反黨紀，對此，王世堅怒嗆「回去當太監」。王浩宇則在臉書上回應考慮提告，並影射王世堅私生活。今(18)日王世堅再度受訪怒轟，「王浩宇你搞清楚再說，曾幾何時我們社會有了這群妖孽，吹起這股妖風」。

王世堅表示，說實話不犯法，王浩宇抖我沒關係，我從頭到尾，幾十年來就那麼一件緋聞，我也承認、認錯，選民也對我做了判決。說王浩宇是社會亂源原因很清楚，這些網軍是破壞社會善良、厚道、慈悲的元凶，曾幾何時我們社會，怎麼突然跑出這群妖孽，吹起一股妖風，真的看不過去，我被他們霸凌多年了，我也知道他背後的老闆是誰，他背後的老闆就是派系，這個傢伙當時不是也批評柯文哲大巨蛋嗎，為什麼當初我提案，對大巨蛋要解約接管的時候，你的老闆、派系們沒有連署，難道選舉就為了鈔票、選票，噤口不發聲嗎。我犯了錯誤，對不起的就只有一個人我的太太，你們貪汙、貪贓枉法，你對不起的是2300萬同胞，大家要搞清楚好嗎，王浩宇你搞清楚再說，曾幾何時我們社會有了這群妖孽，吹起這股妖風，嚴重破壞社會的善良、厚道、慈悲，叫你老闆出來講，你們財大氣粗、有派系就可以欺負人？走著瞧嘛。