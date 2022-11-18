蔣萬安請辭立委遺缺 中選會拍板：明年1月8日補選投票

國民黨台北市長候選人蔣萬安，日前主動請辭立委，展現參選台北市長破釜沉舟的決心。中選會今天舉行委員會議，通過台北市第三選區立委缺額補選相關時程，11月28日至12月2日受理候選人登記，明年1月8日舉行投票。

中選會表示，第10屆立法委員選舉，台北市第3選舉區選出的立委蔣萬安，於111年11月10日辭去立法委員職務，依法應於明年2月9日前完成補選投票，今天邀集考選部、教育部、經濟部、內政部、台北市選委會召開協調會議討論，並經過委員會通過訂於1月8日進行立委補選投票。

中選會說明，第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選投票日期訂定，考量法定補選完成投票期限，兼顧立法院會期等各項因素而決定投票日期定為明年1月8日。

(一) 111年11月22日 發布選舉公告

(二) 111年11月24日 公告候選人登記日期及必備事項

(三) 111年11月28日至12月2日 受理候選人登記之申請

(四) 111年12月2日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

(五) 111年12月16日前 審定候選人名單，並通知抽籤

(六) 111年12月19日 選舉人名冊編造完成

(七) 111年12月20日 候選人抽籤決定號次

(八) 111年12月28日 公告候選人名單

(九) 111年12月29日至112年1月7日 辦理公辦政見發表會

(十) 112年1月4日前 公告選舉人人數

(十一) 112年1月8日 投票、開票

(十二) 112年1月13日前 審定當選人名單

(十三) 112年1月13日 公告當選人名單

(十四) 112年1月17日前 發給當選證書

(十五) 112年2月12日前 通知候選人領取補貼之競選費用