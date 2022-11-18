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坦言過去也有「零用金制度」 蔡壁如：就一個紙袋子像樂捐箱

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如（右）今接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉（左）訪問，暢談時事。圖／POP Radio提供
民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如（右）今接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉（左）訪問，暢談時事。圖／POP Radio提供

民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室公積金爭議不斷，選戰小組召集人、前立委蔡壁如今接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，坦言自己過去國會辦公室有「零用金制度」，因應臨時需禮尚往來的花籃或隨行助理交通費等支出，連辦公室主任自己也會出一點，「像樂捐箱的感覺」。

蔡壁如強調，每個辦公室的運作不太一樣．她辦公室的公積金比較簡單，「就一個紙袋子，像樂捐箱的感覺這樣」，她說「我這個人對錢比較大神經，因為我覺得有錢用就好了。」

主持人邱明玉問，外界說民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安帳做太細所以被抓到把柄，蔡壁如回，「所以如果她真的要貪污，她會做這麼細嗎？」認為是高虹安個人習慣。每個辦公室的運作不太一樣 但只要是大家合議制、願意的，「我覺得沒什麼問題」。

回到節目一開始，主持人邱明玉問道，傳聞蔡壁如被撤銷碩士學位後，高虹安曾致電給民眾黨主席柯文哲，要求盡快處理否則恐影響新竹選情；蔡壁如否認，說自己沒聽說過，強調請辭是自己當機立斷的決定，也是過去在急診室養成的習慣「碰到危機要立馬止血」，並非「被柯請辭」。

蔡壁如說請辭理由是因為自己是不分區立委，「就算辭了，會有人遞補，不會少一個」，否認「被辭職」，希望謠言止於智者，事件到此為止。提到論文案她仍憤怒，直指自己論文「相似度16%」被撤學位，那民進黨籍桃園市長鄭文燦被爆論文相似度超過30%，為何安然無恙？

蔡壁如喊冤，如果論文是抄來的也就算了，但她花了兩年上課、一年多時間一筆一筆搜集資料，然後根據資料研究分析，得到研究結果，事後也查過了，這個題目還沒有人做過，具學術貢獻，被粗暴的撤銷碩士學位，至今仍錯愕。

談到黨團助理費爭議，蔡壁如說，立法院有八個委員會，民眾黨只有五個立委，以她自己為例，當時在衛環委員會，「那我一定要指定一個來跟黨團做溝通，所以他（助理）在我辦公室有辦公桌，也會跟黨團開會，他在黨團也有辦公桌」這些助理負責看照八個委員會，比方各政黨當天有沒有什麼臨時動議等，都由助理協助委員來做溝通協調，負責立委辦公室、黨團、委員會三方間的聯繫溝通。

對於吹哨者「Ａ先生」在節目上說民眾黨每位立委「捐」一個助理到黨團，以及來賓影射民眾黨「拿人民納稅錢做為民眾黨的黨工薪水，是國庫通黨庫」說法，蔡壁如嚴正否認，並強調進入司法調查，不便多談，盼檢調釐清真相，還以公道。

蔡壁如表示，國家機器透過特定周刊、紙媒、政論節目、民調，每周一次的循環攻勢，「物極必反」恐引起選民反感，希望選舉還是回歸政策，選賢與能，選出真正為市民做事的首長。她說下周民眾黨主席柯文哲將會同黨內候選人們車掃，到每個行政區拜票的同時，也會報告過去八年執政政績，並提出未來願景，盼未完成的市政能被接替，繼續為人民服務。

民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如今接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，暢談時事。 圖／POP Radio提供
民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如今接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，暢談時事。 圖／POP Radio提供
民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如（右）今接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉（左）訪問，暢談時事。 圖／POP Radio提供
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民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如（右）今接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉（左）訪問，暢談時事。圖／POP Radio提供
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蔡壁如 民眾黨

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