批銀行濫用個資致垃圾廣告 藍要求金管會專案檢查改進

國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，部分金融行庫疑似過度解釋法令，將客戶個資濫發給合作的廣告、行銷公司使用，甚至提供給社群軟體，造成民眾頻頻遭到垃圾廣告轟炸，要求金管會針對銀行進行專案檢查，提出相關改進對策、嚴懲違規。

國民黨團總召曾銘宗表示，國人個資遭濫用已是普遍現象，「金融消費者保護法」第10條第一項規定：「金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約前，應向金融消費者充分說明該金融商品、服務及契約之重要內容，並充分揭露其風險。」第二項：「前項涉及個人資料之蒐集、處理及利用者，應向金融消費者充分說明個人資料保護之相關權利，以及拒絕同意可能之不利益…。」

但曾銘宗質疑銀行、金融業者，沒有依照「金融消費者保護法」相關規定在執行業務。

而根據「信用卡業務機構管理辦法」第42條第三項規定：「發卡機構與第三人合作，如涉及持卡人資料之使用，應設計欄位供申請人自行勾選是否同意提供個人資料予該第三人，並明列其使用範圍。」

曾銘宗表示，發卡銀行真的有確實執行嗎？銀行將客戶個資提供合作機構，甚至提供給Facebook、Line、Google、Yahoo、YouTube等社群時，有依照上述規定，徵求客戶同意嗎？

而若銀行不遵守相關規定，就必須回到「銀行法」第47-1條，以及131條，但相關處罰金額在50萬元以上、1千萬元以下，這對一年賺進百億元的銀行來說，這樣的處罰金額會在意嗎？金管會有在查核嗎？

曾銘宗表示，國民黨團要求金管會，對申請銀行信用卡蒐集客戶相關資料進行專案檢查，並於三個月內向立法院財委會提出報告，也請金管會於三個月內，檢討銀行蒐集客戶資料相關法令規定，確保客戶權益。最後，銀行如有違反法令規定，蒐集、利用客戶資料，請金管會從嚴懲處，以收嚇阻效果。

國民黨立委謝衣鳯也表示，近期有非常多銀行業者，片面修改信用卡合約內容，卻沒有用積極的方式告訴持卡人，採用「默認」方式同意修改，濫用客戶個資，金管會必須要告訴發卡銀行，確實要做到保護持卡人個資權益。

謝衣鳯指出，許多發卡銀行，對於「個人資料保護法」和「信用卡定型化契約範本」的相關規定，都有擴權之嫌，而發卡銀行將客戶資料使用，已不侷限在網路社群，而是所有網路通訊軟體，包括簡訊在內。

謝衣鳯質疑，現行的信用卡定型化契約，客戶個資是否已經被銀行業者用來過度使用，推廣到與該銀行有關的相關廣告、行銷？而發卡銀行在使用客戶個資前，有沒有充分告知客戶？銀行將修改後的定型化契約，以電子郵件寄到客戶信箱，當客戶收到郵件，沒有做出任何「表示」，或「不同意」時，就「默認」客戶是同意？在法律上這並不代表客戶同意將個資交給社群網路，以及所有網路行銷公司。

謝衣鳯表示，立法院財政委員會在11月3日，就已經針對上述現象質詢金管會主委黃天牧，並允諾馬上處理。但兩週過去了，對於持卡人個資金管會是否有盡到保護責任？還是任由銀行業者以電子郵件寄發後，以「告知」、「默認」方式表示同意，任意使用客戶個資？有沒有提出更具體的強制力，約束銀行業者必須保護持卡人的個資？